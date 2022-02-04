"Украинский" беспилотник-разведчик, перехваченный в Беларуси, оказался российским — The Insider

Белорусские военные заявили, что якобы перехватили "украинский беспилотный летательный аппарат, который незаконно залетел на территорию страны". Издание The Insider выяснило, что БПЛА на самом деле российский.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что речь идет о беспилотнике "Орлан", который есть только на вооружении России и Беларуси. Если быть точнее, то РФ поставляет эти БПЛА еще Казахстану, Киргизстану, Мьянме и Узбекистану, но точно не Украине.

При этом Беларусь настаивает, что военные посадили Spectator M1 украинского производства, а не "Орлан".

Вот только фото сбитого так называемого "украинского БПЛА" полностью доказывают, что это не Spectator M1, а именно "Орлан".

Например, крылья Spectator оборудованы аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".

Украинский Spectator, который явно отличается от сбитого "разведчика" в Беларуси. Фото: Wikipedia

Из-за инцидента Министерство обороны РБ вызвало военного атташе при посольстве Украины в Беларуси Сергея Кацубу, которому вручили ноту протеста "в связи с участившимися случаями нарушения границы Беларуси со стороны Украины".

Посла Украины в РБ Игоря Кизима вызвало Министерство иностранных дел Беларуси, чтобы заявить ему о решительном протесте "в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности".

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинская сторона отрицает использование беспилотников и считает заявления белорусских властей провокацией.

Стоит напомнить, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский заявляли о возможных провокациях и угрозе военного вторжения из Беларуси.