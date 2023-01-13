Уряд утворив у Нацполіції департамент спецназу "Лють" і ліквідував департамент боротьби з наркозлочинністю

Кабінет міністрів на засіданні 13 січня вирішив ліквідувати як юридичну особу публічного права департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції.

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Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Здійснення функцій і повноважень департаменту, що ліквідується, доручено забезпечити безпосередньо самій Нацполіції.

Крім того, за його словами, Кабмін утворив як юридичну особу публічного права новий міжрегіональний територіальний орган Національної поліції – департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють".

"Зазначений орган дозволить орган дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складовою сил безпеки і сил оборони завдань та повноважень, спрямованих на зміцнення національної безпеки України, у тому числі шляхом безпосереднього виконання функцій із забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки громадян", - вказав Мельничук.

Нагадаємо також, що напередодні Верховна Рада затвердила порядок проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України іноземцями. Насамперед зміни стосуються підрозділів, що утворились при Нацгвардії України, зокрема полку "Азов".