Рада затвердила порядок проходження військової служби іноземцями в Україні

Верховна Рада України під час засідання 12 січня прийняла законопроєкт №8098, який вносить зміни до Закону щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями у ЗСУ. Насамперед зміни стосуються підрозділів, що утворились при Нацгвардії України, зокрема полку "Азов".

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт підтримав 321 народний депутат.

Після вторгнення Росії парламент вже прийняв низку законів щодо іноземних добровольців, які вирішили стати на захист України. Але, зокрема, вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ.

"Не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України. Саме таким підрозділом є полк "Азов". У зв'язку з цим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку "Азов", не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені", — зауважив Гончаренко.

Закон вносить низку змін до чинного законодавства. Зокрема, вносяться зміни до закону "Про Національну гвардію України" щодо того, що норми стосовно проходження служби іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України поширюються і на таких осіб, які проходять службу у Нацгвардії України.

Нагадаємо, в Інтернаціональному легіоні в Україні проти російських загарбників добровільно воюють представники 55 країн з усіх континентів

При цьому Інтернаціональний легіон фінансується з оборонного бюджету. Це стосується як всіх видатків на проживання, так і зарплати бійцям, зброї та амуніції. У легіону також є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед – західних.