Рада утвердила порядок прохождения военной службы иностранцами в Украине

Верховная Рада Украины во время заседания 12 января приняла законопроект №8098, который вносит изменения в Закон о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами в ВСУ. В первую очередь, изменения касаются подразделений, образовавшихся при Нацгвардии Украины, в частности полка "Азов".

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Законопроект поддержал 321 народный депутат.

После вторжения России парламент уже принял ряд законов об иностранных добровольцах, которые решили стать на защиту Украины. Но, в частности, указывались только подразделения, которые подчиняются ВСУ.

"Не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. Именно таким подразделением является полк "Азов". В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", не имели возможности легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство. Теперь эти ошибки исправлены", - отметил Гончаренко.

Закон вносит ряд изменений в действующее законодательство. В частности, вносятся изменения в закон "О Национальной гвардии Украины" относительно того, что нормы по прохождению службы иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных силах Украины распространяются и на лиц, проходящих службу в Нацгвардии Украины.

Напомним, в Интернациональном легионе в Украине против российских захватчиков добровольно воюют представители 55 стран со всех континентов

При этом Интернациональный легион финансируется из оборонного бюджета. Это касается как всех расходов на проживание, так и зарплаты бойцам, оружию и амуниции. У легиона также есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных.