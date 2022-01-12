В Германии задумались о блокировке Telegram

Власти Германии подняли вопрос о закрытии мессенджера Telegram из-за опасений по поводу использования его в качестве платформы для экстремистских групп. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на слова министра внутренних дел Нэнси Файзер.

Правительство думает над тем, нарушает ли мессенджер законы страны и Евросоюза. Если власти решат, что Telegram действительно опасен, то его заблокируют.

"Отключение будет очень серьезным и, безусловно, крайним вариантом. Перед таким шагом нужно попробовать другие варианты, но мы не исключаем и блокировку", — сказала министр внутренних дел Нэнси Файзер в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.

Представитель МВД 12 января сообщил, что переговоры о возможных санкционных мерах против Telegram продолжаются, добавив, что неясно, какие юридические и технические процедуры потребуются для отключения мессенджера.

В издании считают, что Telegram подвергается все большей критике, поскольку правые экстремисты используют мессенджер для организации демонстраций против карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, некоторые из которых переросли в насилие.

Власти Германии расследуют предполагаемые угрозы убийства, которые адресовали через Telegram Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания.

Напомним, Telegram создал россиянин Павел Дуров, который недавно получил гражданство Франции.

Стоит отметить, что другие российские соцсети - "ВКонтакте" и "Одноклассники" - давно отключены в Украине. А именно с 2017 года ряд продуктов Mail.Ru заблокирован в Украине, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Накануне стало известно, что эти соцчети купило АО "СОГАЗ", дочерняя компания "Газпрома".