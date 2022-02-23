Великобритания даст Украине кредитные гарантии еще на $500 млн

Власти Великобритании объявили о предоставлении Украине нового пакета экономической поддержки в виде кредитных гарантий на сумму до 500 млн долларов для смягчения экономических последствий российской агрессии. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.

"После вчерашнего заявления премьер-министра Великобритания готова предоставить кредитные гарантии многостороннего банка развития (такие банки являются международными финучреждениями, помогающими развивающимся странам — Delo.ua) для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией", — говорится в нем.

Как заявила глава британского МИД Лиз Трасс, эти гарантии позволят влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике "выдержать бурю российской агрессии".

"Мы вкладываем свои деньги в то, о чем говорим, и используем экономический опыт и силу Великобритании, чтобы поддержать народ Украины", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, Великобритания готова не только предложить прямую экономическую поддержку, но предоставлять защитное оружие и разоблачать попытки России создать фальшивые предлоги для вторжения в Украину.

В то же время подчеркивается, что эти гарантии не смогут распространяться на кредиты, взятые Украиной у Международного валютного фонда, так как он не подпадает под определение многостороннего банка развития.

"Кроме того, 17 февраля 2022 года было объявлено о трехлетнем пакете официальной помощи в целях развития в размере 100 млн фунтов стерлингов, призванном поддержать наиболее уязвимые сферы украинской экономики и снизить зависимость Украины от импорта газа. Украина сильно зависит от импорта энергоносителей, таких как уголь и газ, и Россия уже давно использует этот факт", — подчеркивают в ведомстве.

В британском МИД добавляют, что эти деньги будут использованы для софинансирования новой программы энергоэффективности Всемирного банка, которая поможет Украине сократить выбросы парниковых газов в соответствии с ее обязательствами, взятыми на конференции ООН по изменению климата 2021 года.

"Великобритания является первой страной-донором, финансирующей этот проект, и мы надеемся объединиться с партнерами для координации дальнейшей поддержки", — добавили в министерстве.

Напомним, что в декабре 2021 года Великобритании уже выделяла через экспортно-кредитное агентство UK Export Finance 1 млрд фунтов стерлингов Украине. Ранее же, в октябре 2020 года, UK Export Finance предоставило Украине кредитные гарантии по экспортным контрактам на сумму 2,5 млрд фунтов.