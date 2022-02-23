Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії ще на $500 млн

Влада Великобританії оголосила про надання Україні нового пакету економічної підтримки у вигляді кредитних гарантій на суму до 500 млн доларів для пом'якшення економічних наслідків російської агресії. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ.

"Після вчорашньої заяви прем'єр-міністра Велика Британія готова надати кредитні гарантії багатостороннього банку розвитку (такі банки є міжнародними фінустановами, що допомагають країнам, що розвиваються — Delo.ua) для проєктів, які будуть підтримувати економічну стабільність і життєво важливі реформи, такі як боротьба з корупцією", — йдеться у ньому.

Як заявила голова британського МЗС Ліз Трасс, ці гарантії дозволять влити життєво важливий капітал в Україну та допомогти її економіці "витримати бурю російської агресії".

"Ми вкладаємо свої гроші в те, про що говоримо, і використовуємо економічний досвід та силу Великої Британії, щоб підтримати народ України", — наголосила дипломат.

За її словами, Велика Британія готова не лише запропонувати пряму економічну підтримку, а й надавати захисну зброю та викривати спроби Росії створити фальшиві приводи для вторгнення в Україну.

Водночас наголошується, що ці гарантії не зможуть поширюватися на кредити, взяті Україною у Міжнародного валютного фонду, оскільки він не підпадає під визначення багатостороннього банку розвитку.

"Окрім того, 17 лютого 2022 року було оголошено про трирічний пакет офіційної допомоги з метою розвитку у розмірі 100 млн фунтів стерлінгів, покликаний підтримати найбільш вразливі частини української економіки та знизити залежність України від імпорту газу. Україна сильно залежить від імпорту енергоносіїв, таких як вугілля і газ, і Росія вже давно використовує цей факт", — наголошують у відомстві.

У британському МЗС додають, що ці гроші будуть використані для співфінансування нової програми енергоефективності Світового банку, яка допоможе Україні скоротити викиди парникових газів відповідно до її зобов'язань, взятих на конференції ООН зі зміни клімату 2021 року.

"Велика Британія є першою країною-донором, яка фінансує цей проєкт, і ми сподіваємось об'єднатися із партнерами для координації подальшої підтримки", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Велика Британії вже виділяла через експортно-кредитну агенцію UK Export Finance 1 млрд фунтів стерлінгів Україні. Раніше ж, у жовтні 2020 року, UK Export Finance надало Україні кредитні гарантії щодо експортних контрактів на суму 2,5 мільярда фунтів.