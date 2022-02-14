Зеленский пригрозил "серьезными выводами" для нардепов, которые не вернутся в Украину за сутки

Президент Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, выехавших из страны, вернуться в ближайшие 24 часа, и пообещал сделать "серьезные выводы", в частности в отношении таких депутатов парламента. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом Зеленский подчеркнул, что его семья остается в Украине, в том числе потому что его супруга Елена должна подавать пример, как должны себя вести члены семей влиятельных граждан.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. И это без пафоса. Я президент, и моя жена не просто жена - она первая леди. И она должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно... но, я считаю, это принципиальная вещь, очень важная для страны и для общества", - указал президент.

Он также пошутил, что сообщения о массовом выезде политиков и олигархов из Украины говорят о богатстве страны, поблагодарив при этом тех украинцев, кто остается.

"В великое время живем. И по политикам, и по дипломатам, и по бизнесменам... Вы говорите: 30 чартеров вылетело. Это говорит о том, что у нас богатая страна... Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-то из Украины. Я думаю, остаются надежные, остаются [настоящие] граждане Украины. Я хочу их всех поблагодарить", - отметил Зеленский.

В то же время он назвал серьезным вызовом выезд за рубеж политиков, в том числе депутатов Верховной Рады, заявив, что им следует дать соответствующий сигнал.

"Я бы сосредоточился на менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутатах от тех или иных партий - я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, какие это люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны дать им сигнал - справедливый. Прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов... они все-таки уже вернулись в страну", - сказал президент.

По словам главы государства, сейчас у Украины "непростой момент, момент единства нашей страны", потому выехавшим следует вернуться в Украину.

"Иначе нам всем - как стране, как руководству - придется делать серьезные выводы. И, поверьте мне, мы точно их сделаем", - пригрозил он.

В то же время Зеленский отметил, что к крупным бизнесменам государство не будет применять никакого влияния в этом контексте, однако им все равно стоит вернуться в страну, где работают их предприятия.

"Я считаю, что большая проблема с этими олигархами. Тут влиять государством на бизнес мы не можем и не будем. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали. Но считаю, что они должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч людей, которые и на них работают, и на государство. Это же не айтишники. Мы говорим о серьезных людях из серьезного индустриального бизнеса. Они все были участниками приватизации - государство им также что-то дало. Я считаю, дало большой шанс", - резюмировал он.

Напомним, что накануне СМИ принялись сообщать о выезде некоторых богатейших украинцев за границу после новостей о том, что воздушное движение с Украиной может быть прекращено 14 февраля из-за запрета британских лизингодателей самолетов использовать их в Украине.