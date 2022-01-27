Зеленский сегодня проведет с Байденом телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Джозефом Байденом вечером 27 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером", — рассказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского ожидает, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

Это не все темы, которые могут обсуждать президенты, уточнил Никифоров.

Это будет второй разговор Зеленского с Байденом в январе. Предыдущий раз произошел через несколько дней после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда Байден рассказал Зеленскому о своей приверженности принципу "ничего об Украине без Украины" и заявил о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.

Предстоящий разговор Зеленский и Байден проведут после того, как США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не планирует публиковать свой ответ, так как не видит в этом необходимости. При этом Блинкен сообщил, что США не отказываются от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.