Зернове ембарго. У Мінекономіки заявили про паузу щодо скарги України в СОТ

Україна поставила поставила на паузу розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це зроблено для того, щоб вирішити загалом питання торгівлі України з країнами Європейського Союзу.

"Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції, – ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", – сказав Качка.

При цьому чиновник зазначив, що Україна наразі проводить консультації, а не спір як такий.

"Ми не у спорі – ми не оформлювали робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", – додав він.

Торговий представник констатував, що для української сторони важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС".

Стосовно Польщі Качка сподівається, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів у країні.

Імпорт українського зерна: продовження обмежень у ЄС

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Румунія вирішила не робити цього, а працювати з Україною над планом контролю за експортом зерна.

А парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень. Однак пізніше болгарські фермери вийшли на протести, після чого уряд країни вирішив заборонити імпорт соняшника з України до кінця листопада.

Своєю чергою Україна ініцювала в СОТ запит на проведення консультацій щодо суперечки з Польщею, Словаччиною й Угорщиною. Він був поширений серед членів організації 21 вересня.

Консультації надають сторонам можливість обговорити питання і знайти рішення без подальшого судового розгляду. Через 60 днів, якщо консультації не змогли розвʼязати проблему, скаржник може вимагати, щоб рішення винесла група експертів.