Зерновое эмбарго. В Минэкономики заявили о паузе по поводу жалобы Украины в ВТО

Украина поставила на паузу рассмотрение жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это сделано для того, чтобы в целом решить вопрос торговли Украины со странами Европейского Союза.

"Мы видим, что эта проблема (ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, – ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и т.д. Это будет очень активная работа. Поэтому пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО сегодня на паузе", – сказал Качка.

При этом чиновник отметил, что Украина проводит консультации, а не спор как таковой.

"Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней", – добавил он.

Торговый представитель констатировал, что для украинской стороны важно найти "конструктивное решение в рамках всего ЕС".

Касательно Польши Качка надеется, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов в стране.

Импорт украинского зерна: продление ограничений в ЕС

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который была введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семечек подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

Румыния решила не делать этого, а работать с Украиной над планом контроля за экспортом зерна.

А парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений. Однако позже болгарские фермеры вышли на протесты, после чего правительство страны решило запретить импорт подсолнечника из Украины до конца ноября.

В свою очередь Украина инициировала в ВТО запрос на проведение консультаций касательно спора с Польшей, Словакией и Венгрией. Запрос был распространён среди членов организации 21 сентября.

Консультации предоставляют сторонам возможность обсудить вопросы и найти решение без дальнейшего судебного разбирательства. Через 60 дней, если консультации не смогли решить проблему, жалобщик может потребовать, чтобы решение вынесла группа экспертов.