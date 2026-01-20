Чи вигідно купувати квартиру на старті року: всі плюси і мінуси

Початок року часто сприймається як "новий старт" для важливих фінансових рішень, і покупка нерухомості не виняток. Для багатьох українців січень-лютий – це період, коли можна спланувати придбання житла на рік вперед, уникнувши поспіху та емоційних рішень. На Delo.ua розбираємося, чи справді початок року – це найкращий час для покупки квартири, або краще почекати до весни.

Чому січень-лютий привабливі для покупців

Головна перевага покупки на початку року — наявність часу для ретельного вибору. Покупці можуть спокійно оцінити всі пропозиції первинного та вторинного ринку, порівняти ціни та умови, вивчити історію забудовників, перевірити юридичну чистоту об'єктів.

Ще один аргумент полягає у відносній стабільності цін. На старті року ринок ще не зазнає суттєвих сезонних коливань. Більшість змін відбувається поступово, без різких стрибків. Це дозволяє купити квартиру за прогнозованою ціною без очікування обвалу чи раптового подорожчання, які можуть статися ближче до весни або осені.

Також на початку року покупців зазвичай менше, ніж у традиційно активні сезони (березень-травень та вересень-листопад). Менша конкуренція означає більше можливостей для торгу, особливо на вторинному ринку, де власники готові до переговорів заради швидкого продажу.

Переваги січневої покупки

Є кілька конкурентних переваг, чому варто купити квартиру в січні, про які поговоримо далі.

Час на планування

Можна детально вивчити пропозиції, умови забудовників і вторинного ринку, підготувати документи, обрати оптимальну іпотечну програму. Якщо планується ремонт – є час знайти бригаду та закупити матеріали за помірними цінами.

Сезонні бонуси від забудовників

Часто на початку року девелоперські компанії пропонують знижки, акції або додаткові опції для ранніх покупців. Це може бути фіксована ціна до кінця будівництва, розстрочка без відсотків або бонуси у вигляді паркомісця.

Вигідний старт оренди

Якщо квартира купується як інвестиція, на початку року легше оцінити попит на оренду та планувати доходи. Орендарі шукають житло після новорічних свят, коли закінчуються контракти або з'являються нові робочі місця.

Простіше торгуватися

Після свят продавці на вторинному ринку нерухомості часто більш гнучкі у переговорах. Хтось потребує грошей після святкових витрат, хтось планує переїзд і готовий знизити ціну заради швидкого продажу.

Запас часу на перевірки

Рішення купити житло на початку року дає можливість ретельно перевірити юридичну чистоту об'єкта, провести незалежну оцінку, впевнитися у відсутності боргів за комунальні послуги.

Недоліки ранньої покупки

Але початок року має й свої підводні камені, які доведеться врахувати, перш ніж купити квартиру.

Обмежена пропозиція на первинному ринку

Деякі забудовники запускають нові проєкти тільки після весни. Ранні квартири можуть бути дорожчими через дефіцит та ажіотаж навколо перших черг продажу.

Затягнуті терміни будівництва

Якщо обирати новобудову на початку року, часто доводиться чекати кілька місяців або навіть рік до здачі об'єкта. Для тих, кому потрібно купити квартиру терміново, це не варіант.

Сезонні обмеження для оглядів

Зима та січень не завжди сприятливі для оглядів квартир на вторинному ринку. Холод, короткий світловий день, погана погода ускладнюють оцінку стану будинку, двору, інфраструктури навколо.

Регіональні коливання цін

У деяких містах попит на житло на початку року нижчий через сезонність. Це може вплинути на переговори: продавець не поспішає знижувати ціну, розуміючи, що до весни покупців стане більше.

Фінансова завантаженість після свят

Багато покупців на початку року обмежені у коштах через новорічні витрати. Це зменшує можливість внести повну суму або великий перший внесок за іпотекою.

Покупка квартири на старті року має як плюси, так і мінуси. Так, можна ретельно обрати об'єкт, торгуватися за ціну, отримати сезонні бонуси від забудовників та спланувати майбутню оренду. Але й є і обмежена пропозиція на первинному ринку нерухомості, затягнуті терміни будівництва, сезонні складнощі з оглядами та регіональні коливання попиту.

У 2026 році ринок нерухомості демонструє стабільність і поступове зростання цін у безпечних регіонах. Тому покупка на початку року виглядає доцільною для тих, хто готовий планувати і обирати якість замість поспіху.