Ринок коворкінгів 2026: зростання попиту, тренди та ключові цифри

Три роки тому кожен другий коворкінг в Україні закривався. Зараз картина протилежна: ринок гнучких офісів не просто вижив, він ще й поступово розширюється. І більше половини операторів вже планують нові локації у 2026 році. Читайте на Delo.ua про ключові тренди ринку гнучких офісів і коворкінгів в Україні, динаміку попиту та плани операторів на 2026 рік.

Цифри, які задають тон

За результатами четвертого Всеукраїнського дослідження ринку гнучких офісів і коворкінгів компанії EXPANDIA, яке охопило близько 90 тисяч кв. м у шести регіонах країни, картина виглядає так:

55% операторів планують розширення у 2026 році – на 11 відсоткових пунктів більше, ніж роком раніше

25% операторів відкрили нові локації у 2025 році, тоді як закрили – лише 10%.

Заповненість коворкінгів у 2025 році утримувалась на рівні 65%.

Для порівняння: у перший рік повномасштабної війни закриття сягали 45%, а відкриттів було лише 5%. Ринок пройшов довгий шлях від виживання до обережного зростання, і це не риторика, а статистика.

Хто і як планує розширюватись?

Моделі розширення у операторів різні. Половина розглядає партнерські угоди – спільні проєкти або revenue sharing. Ще 30% готові до прямої оренди нових локацій, 15% відкриті до франшизної моделі.

Але є і стримуючі фактори. Головною перепоною для розширення 35% операторів назвали труднощі із залученням нових клієнтів або низький рівень попиту.

Ще 30% вважають перешкодою надто високі комерційні умови. І близько 45% опитаних досі називають завершення військових дій ключовою умовою для активнішого розвитку: ринок росте, але з оглядкою на війну.

Що і кому продають коворкінги?

Портрет користувача гнучких офісів суттєво змінився. Якщо раніше це були переважно фрілансери та індивідуальні підприємці, то зараз близько 65% резидентів – корпоративні клієнти. Причому 80% таких клієнтів зосереджені у кількох найбільших мережах.

Найпопулярніші формати коворкінгів

Інфографіка: expandia-ukraine.com

Найпопулярнішим форматом став комбінований простір – 48% операторів назвали його найуспішнішим: він поєднує офіси, коворкінг та івент-зони під одним дахом.

Ще 30% обирають переважно офісні приміщення для команд із повним сервісним обслуговуванням. Попит на приватні офіси для невеликих команд залишається стабільним: бізнес хоче власний компактний простір без операційних витрат на традиційний офіс. Саме це визначає конкурентоспроможність гнучких просторів у нинішніх умовах.

Київ і Львів: два різних сценарії

У Києві ринок коворкінгів зіткнувся з додатковим тиском: офісна нерухомість столиці у 2025 році зазнала найбільших втрат за весь час війни близько 70 000 кв. м пошкоджено або зруйновано внаслідок ракетних обстрілів.

Це спровокувало вимушені переїзди десятків компаній і ситуативний попит на гнучкі офіси. Причому попит реальний, але нестабільний за своєю природою.

Львів пройшов іншу трансформацію. З тимчасового хабу релокації 2022–2023 років місто перетворилося на повноцінний стабільний ринок: компанії вже не сприймають львівські офіси як проміжне рішення, а відкривають повноцінні підрозділи. Серед нових просторів – LEM Station, що розташувався на реконструйованому трамвайному депо.

Ціни і прогнози

Цінова динаміка на гнучкі офіси залишається стабільною: верхня межа не зростає, нижня дещо скоригувалась вниз. Оператори адаптуються до платоспроможності клієнтів, не піднімаючи ціни загалом.

Так, гнучкі офіси та коворкінги в Україні перестали бути альтернативою для тих, хто не може дозволити собі традиційний офіс.

Вони стали повноцінним стратегічним інструментом управління офісним портфелем, особливо для бізнесу, який працює в умовах високої невизначеності. І судячи з планів операторів на 2026 рік, цей тренд лише набиратиме обертів.