Топ-10 об'єктів оренди держмайна принесли бюджету 17,6 млн грн за півроку

За перше півріччя 2024 року десять найбільших об'єктів оренди державного майна принесли до держбюджету 17,6 млн грн. За ці лоти орендарі сплачують від 1,1 до майже 4 млн грн щомісячно.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль.

Найбільшим джерелом доходів став майновий комплекс ДП "Черкаська Теплоелектроцентраль". За нього ПАТ "Черкаське Хімволокно" сплачує щомісяця близько 3,97 млн грн.

На другому місці за вартістю оренди — комплекс споруд та інфраструктурних об'єктів, який орендує КП "Кривбасводоканал". Його щомісячний платіж до держбюджету становить 2,58 млн грн.

Третє місце посідає об'єкт площею майже 170 тис. кв. м, який орендує підприємство "Контейнерний термінал Одеса". За цю площу підприємство сплачує 2,06 млн грн на місяць, що робить його найбільшим за площею об'єктом серед чинних договорів ФДМУ. Цей лот є частиною Одеського морського торговельного порту, що залишається важливим центром міжнародної торгівлі в Україні.

Наступні два об'єкти також належать до портової інфраструктури: один розташований в Одеському порту (74,9 тис. кв. м), інший — у порту "Чорноморськ" (73,4 тис. кв. м). Усі ці об'єкти, за винятком одного, знаходяться на Одещині.

"Контейнерний термінал Одеса" є найбільшим орендарем держмайна, маючи в оренді понад 193,7 тис. кв. м. На другому місці — ТОВ "Бруклін-Київ" з 187,1 тис. кв. м, а на третьому — ТОВ "Трансгрейнтермінал" з 86,9 тис. кв. м.

"Це лише окремі приклади найуспішніших та наймасштабніших договорів оренди. Фонд держмайна продовжує відповідати на запити ринку на різноманітні державні площі у всіх доступних регіонах нашої країни", - сказав Коваль.

Він додав, що за перше півріччя 2024 року, ФДМУ залучив від оренди державного майна до держбюджету 419,7 млн грн.

Географія оренди держмайна

За словами Коваля, протягом перших шести місяців 2024 року Фонд державного майна України уклав 930 нових орендних угод, що принесло до держбюджету майже 420 млн грн.

Найбільше коштів надійшло від оренди в Одеській області, де орендарі сплатили понад 149 млн грн — це більше ніж третина від усіх надходжень за цей період.

На другому місці за доходами від оренди державного майна розташувався Київ, який зібрав майже 59,8 млн грн. Дніпропетровська область посіла третє місце з результатом 35,1 млн грн. Черкаська та Львівська області завершують п'ятірку лідерів, забезпечивши майже 29 млн грн і 27 млн грн відповідно.

Навіть у регіонах, де тривають бойові дії, надходження від оренди продовжують генеруватися. З Донецької області надійшло близько 21,8 млн грн, з Харківської — майже 15,6 млн грн, із Запорізької — приблизно 2,4 млн грн, а з Херсонської — 0,1 млн грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна запустив новий онлайн-сервіс, який зробить доступнішою оцінку нерухомості. Цей інструмент дозволяє кожному громадянину швидко та безкоштовно отримати е-Довідку про оціночну вартість об'єкта нерухомості.