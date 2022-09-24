В Ужгороді побудують житло для вимушених переселенців

Житло побудують на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачею частини квартир державі для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Сьогодні в Ужгороді презентували проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців. Це багатоквартирні будинки, де люди зможуть отримати тимчасове житло. Тут в Ужгороді житлові будинки будуть зводити на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачею частини квартир державі для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб”, - написав у Telegram Тимошенко.

Так, державне підприємство, як замовник отримає 10%, відповідно - 1 000-1 200 кв м житла. Тимошенко відзначив, що інвестор запропонував частину квадратних метрів житла виділити в будинку, який введуть в експлуатацію вже в жовтні цього року.

“Ремонт та меблювання квартир проведе Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це дозволить отримати житло для переселенців, не залучаючи коштів з державного бюджету”, - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що шахрайці, що ошукала інвесторів ЖК під Одесою на 23 мільйона гривень, дали 11 років тюрми.