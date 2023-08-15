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В Херсонській області стартували роботи комплексного відновлення житлових будинків
У селі Посад-Покровське Херсонської області, де до початку повномасштабного вторгнення проживало більше, ніж дві тисячі мешканців, приступили до перших п'яти житлових будинків в рамках виконання урядового експериментального проекту щодо комплексного відновлення населених пунктів.
Про це 15 серпня повідомила пресслужба уряду.
Село відбудують комплексно. В рамках програми відремонують автомобільну дорогу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
Відбудова України — проєкти створюють на основі голосування місцевих
Зведуть об'єкти площею 70 м² і внутрішнє оздоблення, до кінця року власники зможуть заїхати у нові оселі. Після побудови цих об'єктів оголосять тендери на нові. Тип проєктів буде подібний, але різнитимуться площі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проєкт відновлення створили на основі онлайн-голосування, яке провели серед місцевих мешканців. У червні презентували архітектуру майбутнього села. В уряді запевняють, що населений пункт відновлять з урахуванням потреб для кожної групи населення, зокрема, принципів безбар’єрності та інклюзивності.
Окрім житла, побудують новий ліцей, центр безпеки та амбулаторії. Новий простір села буде безбар’єрним й інклюзивним, з пішохідним бульваром, алеями й сквером, культурним центром та церквою.
Загалом вже розробляються проєктні рішення на будинки площею від 50, 90,120,140 м². В цей же час триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення водо та газопостачання.
Нагадаємо, що в інших регіонах українці також зможуть в "Дії" обирати проєкти розвитку областей. Рішення Ради передбачає обрання проєктів, в тому числі, шляхом голосування через "Дію".