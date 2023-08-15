В Херсонській області стартували роботи комплексного відновлення житлових будинків

У селі Посад-Покровське Херсонської області, де до початку повномасштабного вторгнення проживало більше, ніж дві тисячі мешканців, приступили до перших п'яти житлових будинків в рамках виконання урядового експериментального проекту щодо комплексного відновлення населених пунктів.

Про це 15 серпня повідомила пресслужба уряду.

Село відбудують комплексно. В рамках програми відремонують автомобільну дорогу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Відбудова України — проєкти створюють на основі голосування місцевих

Зведуть об'єкти площею 70 м² і внутрішнє оздоблення, до кінця року власники зможуть заїхати у нові оселі. Після побудови цих об'єктів оголосять тендери на нові. Тип проєктів буде подібний, але різнитимуться площі.

Проєкт відновлення створили на основі онлайн-голосування, яке провели серед місцевих мешканців. У червні презентували архітектуру майбутнього села. В уряді запевняють, що населений пункт відновлять з урахуванням потреб для кожної групи населення, зокрема, принципів безбар’єрності та інклюзивності .

Окрім житла, побудують новий ліцей, центр безпеки та амбулаторії. Новий простір села буде безбар’єрним й інклюзивним, з пішохідним бульваром, алеями й сквером, культурним центром та церквою .

Загалом вже розробляються проєктні рішення на будинки площею від 50, 90,120,140 м². В цей же час триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення водо та газопостачання.

Нагадаємо, що в інших регіонах українці також зможуть в "Дії" обирати проєкти розвитку областей. Рішення Ради передбачає обрання проєктів, в тому числі, шляхом голосування через "Дію".