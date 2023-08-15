В Херсонской области стартовали работы комплексного восстановления жилых домов

В селе Посад-Покровское Херсонской области, где до начала полномасштабного вторжения проживало более двух тысяч жителей, приступили к первым пяти домам в рамках выполнения правительственного экспериментального проекта по комплексному восстановлению населенных пунктов.

Об этом 15 августа сообщила пресс-служба правительства.

Село будет построено комплексно. В рамках программы будут ремонтировать автомобильную дорогу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Восстановление Украины – проекты создают на основе голосования местных

Построят объекты площадью 70 м² и внутреннюю отделку, до конца года владельцы смогут заехать в новые дома. После постройки этих объектов объявят тендеры на новые. Тип проектов будет схож, но будут различаться площади.

Проект восстановления был создан на основе онлайн-голосования, проведенного среди местных жителей. В июне представили архитектуру будущего села. В правительстве уверяют, что населенный пункт будет восстановлен с учетом потребностей для каждой группы населения, в частности, принципов безбарьерности и инклюзивности .

Кроме жилья построят новый лицей, центр безопасности и амбулатории. Новое пространство села будет безбарьерным и инклюзивным, с пешеходным бульваром, аллеями и сквером, культурным центром и церковью .

В целом уже разрабатываются проектные решения на дома площадью от 50, 90,120,140 м². В это же время идет проектирование объектов социальной инфраструктуры и восстановление воды и газоснабжения.

Напомним, что в других регионах украинцы также смогут в "Дії" выбирать проекты развития областей. Решение Рады предусматривает выбор проектов, в том числе путем голосования через "Дію".