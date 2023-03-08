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"Законопроект про реформу містобудування № 5655 реалізує антикорупційну стратегію", - голова НАЗК Новіков
Цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії, прийнятої парламентом.
Про це, говорячи про реформування сфери містобудування (проект закону №5655) повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, пише УНІАН.
"Цифровізацію підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію", - сказав Олександр Новіков.
Він також зазначив, що позиція НАЗК щодо проєкту №5655 завжди залишалась незмінною.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У 2021 році ми провели його антикорупційну експертизу, вказали на велику кількість корупційних ризиків і дали рекомендації щодо їх усунення. До другого читання всі ризики, щодо яких ми проводили антикорупційну експертизу у 2021 році, були усунуті", - наголосив голова НАЗК.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.
Раніше повідомлялось, що народний депутат Олена Шуляк ґрунтовно відповіла усім критикам проєкту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.