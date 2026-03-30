Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Заморожені новобудови 2026: які ЖК зупиняють будівництво?

Які житлові проєкти заморожують у 2026 році?

Купити квартиру в новобудові й роками чекати, поки кран над котлованом нарешті заворушиться – ще не найгірший сценарій. Гірше, коли будівництво зупиняється зовсім, забудовник зникає, а інвестори лишаються ні з чим. В Україні таких історій більш ніж достатньо, і війна лише загострила проблему. Читайте на Delo.ua, які житлові комплекси зупинили будівництво, чому це відбувається і як перевірити новобудову перед покупкою.

Чому будівництво зупиняється?

Причини заморозки зводяться до трьох основних сценаріїв.

Перший – фінансові труднощі. Брак коштів у забудовника, неефективне управління або висока собівартість будівництва призводять до того, що роботи просто припиняються. Девелопер продовжує продавати квартири, але гроші йдуть не на будівництво, а на покриття боргів.

Другий – юридичні проблеми. Відсутність дозвільної документації, нецільове використання земельної ділянки, арешти майна. Будівництво зупиняють або суд, або самі контролюючі органи.

Третій – війна. Зупинка робіт, дефіцит робочої сили, пошкодження інфраструктури. За даними ЛУН, з усіх черг житлових комплексів, що мали бути здані під час війни, завершені лише 42%. Кожен третій проєкт, який обіцяли добудувати, зараз заморожений на невизначений термін.

Не забуваємо і про динаміку  затримок, адже у мирний час забудовник виходив за межі озвучених термінів у середньому на три місяці. Під час пандемії затримка розтяглася до півроку. Зараз на активних об'єктах вона складає рік і більше, а на заморожених – і поготів ніхто не може назвати конкретних термінів.

Де у столиці зосереджені проблемні об'єкти?

Що характерно, найбільша концентрація заморожених новобудов у Києві та передмісті (Софіївська Борщагівка, Ірпінь). Особливо мова йде про деякі найбільш відомі об’єкти столиці та агломерації:

  • ЖК Покрова і ЖК SOLAR CITY (проєкти Укрбуду та Київміськбуду-Укрбуду);
  • ЖМ Патріотика і ЖК Евріка (об'єкти Банку "Аркада");
  • ЖК Loft Park (Будівельна група PARK);
  • ЖК Panorama City і ЖК Champion City (Деміївський квартал);
  • ЖК Совські пруди, ЖК Кузьмінський 2, ЖК Шевченківський квартал;

Так, тисячі родин досі чекають на квартири, за які вже заплатили. Частина з них подала петиції до Київради, вимагаючи втручання міської влади. Чиновники поки відповідають обережно, а тим часом люди чекають, хто рік, хто вже кілька. При тому, що навіть ті, хто має квартири в зданих будинках, не поспішають робити ремонти. Чекають кінця війни, щоб зрозуміти, де взагалі житимуть далі.

Столичний ринок живе за інерцією

За підрахунками "Економічної правди" на основі даних ЛУН, зараз у Києві та околицях налічується близько 300 житлових проєктів на стадії будівництва або продажу. З них лише близько 60 стартували після лютого 2022 року. Решта – це проєкти мирного часу, які добудовують за інерцією.

Обсяг житла, на будівництво якого видавали дозволи, обвалився: за підсумками 2023 року в Києві дозволено зводити на 66% менше квадратних метрів, ніж у 2022-му. У Київській області падіння сягає 67%. 

Девелопери, які планували розпочинати нові проєкти, відклали старти на початку війни, а потім і зовсім від них відмовилися. Нові крани над котлованами піднімаються вкрай рідко.

Тим часом Національний банк попереджає, що через повільні старти нових об'єктів пропозиція буде обмеженою в довгостроковій перспективі. Столиця ризикує зіткнутися з реальним дефіцитом первинного житла, якщо нинішня динаміка затягнеться.

Як перевірити новобудову перед покупкою?

Вкладати гроші в новобудову без перевірки – це досить сильний ризик, але його легко мінімізувати. Для цього потрібно не так багато.

  1. Перевірити дозвіл на будівництво, наприклад в Реєстрі будівельної діяльності.
  2. Вивчити репутацію забудовника, зокрема історію зданих об'єктів і терміни виконання попередніх проєктів.
  3. Проаналізувати договір, особливо умови купівлі-продажу, пункти про терміни здачі і відповідальність за їх порушення.
  4. Знайти відгуки реальних покупців про об’єкт та забудовника, враховуючи, що там зазвичай є актуальна інформація про проблемні об'єкти.

Перед підписанням будь-яких документів варто також перевірити, чи не накладено арешт на майно забудовника і чи немає відкритих судових проваджень. Це може зайняти кілька хвилин, зате збереже ваш час, гроші та душевний спокій.