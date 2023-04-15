Вільних площ в ТРЦ Києва стало вдвічі більше: як орендодавці намагаються вирішити проблему

Частка вільних для оренди площ в ТРЦ Києва продовжує зростати, у березні 2023 року досягла 21,5%, що практично вдвічі перевищило показник аналогічного періоду минулого року на 11,5%.

Про це повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, власники ТРЦ шукають нові варіанти для здачі в оренду площі. Щоб підвищити рівень попиту, ТРЦ намагаються активніше залучати нестандартних орендарів – від ЦНАП до музеїв. Нещодавно таке рішення прийняв ТРЦ "Гулівер".

"Таким чином, звільнені після виїзду орендарів площі починають використовуватися як майданчики для конференцій/івентів або навіть як експозиційні майданчики", — пояснює Локтіонова.

Водночас, відвідувачі таких форматів інших орендарів є імпульсними покупцями, але можуть стати постійними клієнтами торгового центру.

"Такі нестандартні орендарі можуть тимчасово вирішити проблему вакантності приміщень, зіграти ситуативну рекламну роль, але навряд чи зможуть закріпитися в ТРЦ і стати стабільним генератором потоку. Пов'язано це з тим, що вони найчастіше не сплачують оренду, не генерують потік і не є комерційними", — зазначає експерт.

При цьому, оцінивши перспективи едюкейменту (орендар, який веде освітню діяльність) у торгових центрах України на тлі обмеженого асортименту якорів загалом, Локтіонова дійшла висновку, що такий формат є перспективним.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що у 2023 році в Києві попит на складські приміщення залишиться загалом незмінним через невизначеність щодо тривалості воєнних дій. Водночас очікуються нові поглинання, що буде зумовлено переважно рішеннями про переїзд з незначною кількістю розширень і зменшенням кількості скорочень площ.