Робота у Польщі: нюанси працевлаштування

Польський ринок праці перебуває на порозі фундаментальних трансформацій у 2025 році. Ключовою новацією стане уніфікація трудових відносин через впровадження обов'язкового контракту.

Це нововведення матиме особливе значення для працівників з України, оскільки суттєво розширить їхні трудові права та посилить соціальний захист на території Польщі.

Варто зазначити, що Umowa o pracę (умова о праці) вже зарекомендував себе як найнадійніша форма оформлення трудових взаємин на польському ринку праці, забезпечуючи повний спектр соціальних гарантій та правового захисту для найманих працівників.

Умови праці в Польщі

Починаючи з середини 2024 року, польське законодавство запровадило оновлені вимоги щодо оформлення трудових відносин з українськими громадянами. Ці зміни безпосередньо стосуються тих українців, які змушені були залишити батьківщину через російську військову агресію після 24 лютого 2022 року.

Спрощена процедура працевлаштування передбачає єдину обов'язкову умову: роботодавець зобов'язаний зареєструвати факт найму українського працівника у місцевому управлінні праці (powiatowy urząd pracy).

Термін подання такого повідомлення становить один тиждень від дати початку трудової діяльності. Важливо зазначити, що альтернативні форми оформлення трудових взаємин, включаючи спрощене працевлаштування за заявою роботодавця (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), втратили юридичну силу для цієї категорії працівників та вважаються порушенням трудового законодавства.

Які умови праці в Польщі діятимуть з 1 січня 2025 року

З нового року всі іноземці, включаючи українців, будуть зобов’язані працювати тільки на основі трудового договору – тієї самої умови о праці.

Це означає, що працевлаштування за цивільно-правовими договорами, такими як договір доручення (umowa zlecenie), буде заборонене для іноземців, за винятком певних професій, зокрема для спортсменів, тренерів та артистів.

Ці зміни мають на меті стандартизацію трудового ринку, зменшення нелегальної зайнятості та забезпечення рівних умов праці в Польщі для всіх.

Крім того, в трудовому законодавстві Польщі вступили в дію ще декілька нововведень.

Підвищення мінімальної заробітної плати до 4 300 злотих брутто. Нові правила щодо відпусток та дистанційної роботи. Покращення захисту прав працівників, включаючи українських громадян, що працюють у Польщі.

Ці зміни забезпечать більшу стабільність трудових відносин та захист прав працівників.

Особливості понаднормової роботи в Польщі

У Польщі максимальна кількість робочих годин на тиждень складає 40 годин. Понаднормова робота дозволена лише за певних умов, зокрема у випадку екстрених ситуацій або на вимогу роботодавця. Згідно з правилами роботи в Польщі, кількість понаднормових годин становить не більше 150 годин на рік і 48 годин на тиждень.

Оплата понаднормових годин визначається залежно від часу роботи. За роботу вночі, у вихідні або святкові дні працівник отримує 100% ставки. За роботу в інші дні виплачується 50% ставки.

При цьому варто не забувати, що існує і певна категорія працівників, яких не можна залучати до понаднормової роботи, зокрема це:

Неповнолітні.

Вагітні жінки.

Особи з інвалідністю.

Працівники з медичними протипоказаннями.

Якщо роботодавець не виплачує кошти за понаднормову роботу, працівник має право звернутися до керівника, Інспекції праці або суду. За порушення правил оплати передбачений штраф до 30 000 злотих або позбавлення волі.

Трудовий договір – Umowa o pracę

Трудовий договір, який також називають умовою о праці виступає основним документом регулювання трудових взаємин у польському законодавстві, що базується на положеннях Кодексу праці.

Цей документ створює міцну правову основу для захисту інтересів як роботодавця, так і найманого працівника.

Підписання такого договору відкриває доступ до комплексного соціального пакету, який охоплює декілька аспектів:

щорічну оплачувану відпустку з можливістю планування відпочинку згідно з корпоративними правилами та особистими потребами;

повноцінне медичне забезпечення, що покриває широкий спектр медичних послуг та процедур;

компенсаційні виплати на період тимчасової непрацездатності з урахуванням стажу та характеру захворювання;

формування пенсійного капіталу через систему обов'язкових відрахувань до державного пенсійного фонду.

Umowa o pracę вирізняється серед інших форм трудових договорів підвищеним рівнем захищеності працівника. На відміну від цивільно-правових угод, таких як umowa zlecenie чи umowa o dzieło, цей формат гарантує повний соціальний захист та правову підтримку.

Відповідно, починаючи з 2025 року, робота в Польщі по умові о праці передбачає обов'язкове оформлення саме цього типу договору для всіх категорій працівників, включаючи іноземних громадян. Будь-які інші форми трудових відносин вважатимуться прямим порушенням закону.

Процедура оформлення трудового договору у 2025 році

Для українських працівників процес укладання Umowa o pracę передбачає певні нюанси роботи в Польщі, з урахуванням юридичних питань та документів.

Підготовка документаційного пакету

Для працевлаштування необхідно мати чинну робочу візу або дозвіл на роботу. Також в нагоді стане закордонний паспорт як основний документ, що посвідчує особу.

Додатково потрібно отримати персональний ідентифікаційний номер у польській системі (NIP або PESEL). У деяких випадках може знадобитися документальне підтвердження професійної кваліфікації, якщо цього вимагає специфіка роботи.

Юридичне оформлення трудових відносин

На цьому етапі відбувається узгодження та підписання стандартизованої форми Umowa o pracę, де детально прописуються посадові обов'язки, режим роботи, рівень оплати праці, тривалість щорічної відпустки, контактні дані роботодавця та період дії трудової угоди.

Інтеграція в систему соціального забезпечення

Завершальним кроком стане реєстрація працівника в системі соціального страхування, що забезпечує доступ до медичного обслуговування та участь у пенсійній програмі.

Крім того, модернізація системи працевлаштування з 2025 року передбачає впровадження електронного документообігу, що значно прискорить процес оформлення трудових відносин. Посилений моніторинг дотримання трудового законодавства створить додаткові механізми захисту прав найманих працівників.