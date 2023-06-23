Аграрии двух областей начали жатву

В Украине стартовала жатва. Аграрии Одесщины и Николаевщины начали сбор озимого ячменя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что жатва уже проведена на площади 4,8 тыс. га при урожайности 26,5 ц/га. В настоящее время намолочено 12,6 тыс. тонн зерна нового урожая.

"Лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесщины с показателем 4 тыс. га. В то же время, по уровню урожайности впереди аграрии Николаевщины — 32,0 ц/га", - подчеркнули в МинАПК.

Там добавили, что сев яровых культур в Украине сейчас завершен. Всего посеяно 12,75 млн. га зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 213 тыс. га сахарной свеклы. В частности, зерновых и зернобобовых посеяно 5 млн. 672 тыс. га, из которых:

яровой пшеницы – 280 тыс. га;

ярового ячменя – 821,9 тыс. га;

гороха – 139,3 тыс. га;

овса – 150,1 тыс. га;

кукурузы – 4 043,5 тыс. га;

гречихи – 120,7 тыс. га;

проса – 51,1 тыс. га.

Сев подсолнечника проведен на площади 5 307,5 тыс. га, а сои – 1 779,8 тыс. га.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн, из которых — более 16,5 млн. тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США. Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, главным образом из-за войны войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается и падение экспорта из Украины.

При этом в Минагрополитики указывают на вероятную потерю Украиной нескольких миллионов тонн урожая на территориях Херсона, которые были затоплены водами после подрыва дамбы ГЭС.

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