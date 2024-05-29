ЕБРР планирует страховать грузы на территории Украины

Европейский банк реконструкции и развития сейчас работает над разработкой проекта, который позволит страховать находящиеся на территории Украины товары до того, как они будут экспортированы на те территории, где будет действовать страхование от международных страховых компаний.

Об этом сообщила ассоциированная директор, старшая банкирша Агробизнеса ЕБРР Анна Лебединец во время выступления на Агросамите Украины 2024, пишет AgroPortal.

По ее словам, страхование от военных рисков распространяется на товары и суда, которые уже вышли за пределы страны. Поэтому ЕБРР сосредотачивается на страховании товаров, хранящихся или транспортируемых по территории Украины, где существует очень много рисков.

"В Украине уже предоставляются услуги страхования зерна и судов, которые уже вышли из Украины, есть институты, которые предоставляют страхование инвестиций от военных рисков. Мы же работаем над страхованием товаров, которые находятся на хранении или в дороге и находятся на территории Украины, где рисков очень много. Такой вид страхования будет стимулировать торговое финансирование", — отметила Анна Лебединец.

По ее словам, внедрение механизма страхования грузов на территории Украины ожидается до конца текущего 2024 года.

Инициатива ЕБРР направлена на защиту товарных потоков и облегчение доступа к финансовым ресурсам для украинских предприятий в условиях продолжающегося военного конфликта.

Украина вышла на довоенные показатели

В апреле 2024 года Украина экспортировала рекордный объем продукции со времени полномасштабного вторжения России – 13,1 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года.

Торговый показатель на 1,3 млн тонн превысил показатели марта и оказался больше, чем в феврале 2022 года, к началу широкомасштабной войны. В денежном эквиваленте экспорт в апреле составил $3,3 млрд.

Также Украина нарастила экспорт временным морским коридором и уже в феврале было экспортировано рекордные 8 млн тонн грузов .

Несмотря на войну, Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. С начала работы украинского временного коридора почти 28 млн. тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн. тонн – это зерновые и масличные.

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