Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на выход России из "зернового соглашения"

Несмотря на выход России из "зернового соглашения" во вторник, 1 ноября, из украинских черноморских портов вышли еще три судна с украинской аграрной продукцией. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на координационный центр под эгидой Организации объединенных наций и сообщает, что к обеду 1 ноября украинские порты Черного моря покинули еще три судна.

Движение судов было согласовано с делегациями Украины, Турции и ООН, а российская делегация была проинформирована. Тем временем Амир Абдулла, координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе, продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, пытаясь восстановить их полноправное членство в Совместном координационном центре.

Напомним, что 29 октября Минобороны России заявило о приостановлении участия в реализации указанного соглашения, мотивировав это атакой на суда, размещенные в оккупированном ею Севастополе и якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора", в которой обвинило Украину, якобы привлекшую для этого британских специалистов. .

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают сообщения Минобороны РФ как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".

Президент Владимир Зеленский назвал решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на приостановку Россией соглашения, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.