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Категория
Агро
Дата публикации

Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на выход России из "зернового соглашения"

Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на выход России из "зернового соглашения"

Несмотря на выход России из "зернового соглашения" во вторник, 1 ноября, из украинских черноморских портов вышли еще три судна с украинской аграрной продукцией. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на координационный центр под эгидой Организации объединенных наций и сообщает, что к обеду 1 ноября украинские порты Черного моря покинули еще три судна.

Движение судов было согласовано с делегациями Украины, Турции и ООН, а российская делегация была проинформирована. Тем временем Амир Абдулла, координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе, продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, пытаясь восстановить их полноправное членство в Совместном координационном центре.

Напомним, что 29 октября Минобороны России заявило о приостановлении участия в реализации указанного соглашения, мотивировав это атакой на суда, размещенные в оккупированном ею Севастополе и якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора", в которой обвинило Украину, якобы привлекшую для этого британских специалистов. .

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают сообщения Минобороны РФ как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".

Президент Владимир Зеленский   назвал решение   РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября   провоцировала   искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на приостановку Россией соглашения, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.

Автор:
Степан Крьока