З українських портів вийшли ще три судна попри вихід Росії з "зернової угоди"

Попри вихід Росії з “зернової угоди” у вівторок, 1 листопада, з українських чорноморських портів вийшли ще три судна з українською аграрною продукцією. Про це пише Reuters.

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Видання посилається на координаційний центр під егідою Організації об'єднаних націй та повідомляє, що до обіду 1 листопада українські порти Чорного моря покинули ще три судна.

Рух суден було погоджено з делегаціями України, Туреччини та ООН, а російська делегація була проінформована. Тим часом Амір Абдулла, координатор ООН по Чорноморській зерновій ініціативі продовжує переговори з усіма трьома державами-членами, намагаючись відновити їх повноправне членство в Спільному координаційному центрі.

Нагадаємо, що 29 жовтня Міноборони Росії заявило про призупинення участі в реалізації зазначеної угоди, мотивувавши це атакою на судна, розміщені в окупованому нею Севастополі і нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору", у якій звинуватило Україну, яка нібито залучила для цього британських фахівців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розглядають повідомлення Міноборони РФ як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій у Севастополі".

Президент Володимир Зеленський назвав рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на призупинку Росією угоди, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.