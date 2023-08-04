Кабмин установил выплаты селянам за урожай, потерянный из-за подрыва Каховской ГЭС

Кабинет министров на заседании 4 августа утвердил порядок предоставления единовременного денежного пособия за потерянный урожай населению Херсонской и Николаевской областей, пострадавшему в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что получателями помощи будут физические лица, имеющие в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений и/или земельный участок для индивидуального садоводства, пострадавший в результате подрыва ГЭС.

Размер пособия составляет 3318 гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 гектара земельного участка. При этом помощь будет предоставляться на площадь не более 0,2 га в Николаевской области и не более 0,3 га в Херсонской области. Таким образом, максимальная сумма выплаты составит 100 тысяч гривен.

В свою очередь, другим решением Кабмин выделил двум областным военным администрациям на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 271,46 миллиона гривен для предоставления указанной единовременной денежной помощи. Так, Николаевской области выделено 59,19 миллиона гривен, а Херсонской – 212,27 миллиона.

Кроме этого, правительство ввело новую бюджетную программу "Осуществление мер по поддержке эвакуированных лиц и лиц, проживающих в деоккупированных населенных пунктах" и направило на нее 94,66 миллиона гривен со счета Министерства по реинтеграции оккупированных территорий, открытом в Национальном банке Украины для удовлетворения потребностей лиц, эвакуированных в безопасные районы.

"Размер помощи людям в этих освобожденных населенных пунктах останется без изменений и составит 3 тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2 тысяч гривен для других лиц", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним также, что месяц назад Кабмин определил, что выплаты пострадавшим от подтопления в результате подрыва 6 июня Каховской ГЭС будут осуществляться независимо от того, получают ли они выплаты как внутренне перемещенные лица. Этот вид помощи, напомним, предусматривает выплату по 5 тысяч гривен. На 19 июля сообщалось, что ее получили 2882 жителя Херсонской области и 693 жителя Николаевской.