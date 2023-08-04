Кабмін встановив виплати селянам за врожай, втрачений через підрив Каховської ГЕС

Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги за втрачений врожай населенню Херсонської та Миколаївської областей, що постраждало внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено, що отримувачами допомоги будуть фізичні особи, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва, що постраждали внаслідок підриву ГЕС.

Розмір допомоги становить 3318 гривень за втрачений врожай овочів на 0,01 гектара земельної ділянки. При цьому допомога надаватиметься на площу не більше 0,2 гектара у Миколаївській області та не більше 0,3 гектара у Херсонській області. Таким чином, максимальна сума виплати складе 100 тисяч гривень.

В свою чергу, іншим рішенням Кабмін виділив двом обласним військовим адміністраціям на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 271,46 мільйона гривень для надання зазначеної одноразової грошової допомоги. Так, Миколаївській області виділено 59,19 мільйона гривень, а Херсонській - 212,27 мільйона.

Окрім цього, уряд запровадив нову бюджетну програму "Здійснення заходів з підтримки евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах" і направив на неї 94,66 мільйона гривень з рахунку Міністерства з реінтеграції окупованих територій, відкритому в Національному банку України для задоволення потреб осіб, евакуйованих у безпечні райони.

"Розмір допомоги людям у цих звільнених населених пунктах залишиться без змін та становитиме 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для інших осіб", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо також, що місяць тому Кабмін визначив, що виплати постраждалим від підтоплення внаслідок підриву 6 червня Каховської ГЕС здійснюватимуться незалежно від того, чи отримують вони виплати як внутрішньо переміщені особи. Цей вид допомоги, нагадаємо, передбачає виплату по 5 тисяч гривень. Станом на 19 липня повідомлялося, що її отримали 2882 жителі Херсонщини та 693 жителі Миколаївщини.