Картофель прошлого года стремительно дорожает: какие цены

Цены на прошлогодний картофель на украинском рынке поползли вверх. Сейчас фермеры предлагают к продаже этот овощ уже втрое дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на участников рынка.

Дефицит качественного картофеля повлиял на стоимость

Отмечается, что на сегодняшний день производители отгружают картофель урожая 2023 года по 15-22 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объема партии, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам операторов рынка, повышать цены на картофель фермерам удается за счет сезонного сокращения предложения в условиях стабильного спроса.

"Также следует отметить, что оптовые компании нередко жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, что не позволяет им сформировать достаточное количество партий для закупки", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день прошлогодний картофель в Украине стоит в среднем уже в 3,4 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом многие операторы рынка уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку процент некондиционного картофеля в этом году достаточно высок, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться", - прогнозируют аналитики.

Цены на овощи в Украине

На минувшей неделе в Украину начали поступать оптовые партии лука нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. Поставки продукции из этих стран снизят цены на популярный овощ на украинском рынке.

Сейчас лук подешевел до 20-28 грн за кг по сравнению с 25-30 грн/кг неделей ранее.

В то же время , цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. По состоянию на середину мая отечественные тепличные хозяйства реализуют эту продукцию на 28% дешевле.

Также в Украине стремительно подешевели тепличные томаты. Производители предлагают к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.