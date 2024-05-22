Торішня картопля вже втричі дорожча, ніж минулого року: які ціни

Ціни на торішню картоплю на українському ринку поповзли вгору. Наразі фермери пропонують до продажу цей овоч вже втричі дорожче, ніж у минулому році.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit з посиланням на учасників ринку.

Дефіцит якісної картоплі вплинув на вартість

Зазначається, що на сьогоднішній день виробники відвантажують картоплю врожаю 2023 року по 15-22 грн/кг залежно від якості, сорту та обсягу партії, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами операторів ринку, підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається за рахунок сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту.

"Також варто відзначити, що оптові компанії нерідко скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дозволяє їм сформувати достатню кількість партій для закупівлі", - зауважують аналітики.

Вони додають, що на сьогоднішній день торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 3,4 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому багато операторів ринку впевнені у подальшому подорожчанні цієї продукції, оскільки відсоток некондиційної картоплі цього року є досить високим, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися", - прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

Минулого тижня в Україну почали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану. Постачання продукції з цих країн знизить ціни на популярний овоч на українському ринку.

Наразі цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг порівняно з 25-30 грн/кг тижнем раніше.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Станом на середину травня вітчизняні тепличні господарства реалізують цю продукцію на 28% дешевше.

Також в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: виробники пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.