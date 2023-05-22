Китай практически не импортирует российскую пшеницу - Bloomberg

Доля российской пшеницы практически отсутствует в структуре китайского импорта. В то же время Китай активно закупает другую сельскохозяйственную продукцию России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

59,7% всей импортируемой пшеницы Китай закупает у Австралии, 18,3% — у Канады, 7,9% - у США, 0,5% - у России, 13,7% - у других стран.

Китай увеличил импорт пшеницы на 60% по сравнению с годом ранее — примерно до 6 миллионов тонн за первые четыре месяца года. Из них Россия поставила 30 тыс тонн.

Пшеница — скорее исключение в структуре импорта Китая. Закупки российских энергоресурсов и алюминия, напротив, резко возросли.

"Азиатская страна на пути к тому, чтобы стать крупнейшим покупателем основных продуктов питания в этом сезоне, а Россия - крупнейшим экспортером", - уверены аналитики Bloomberg.

Отказ Китая от российской зерновой может быть связан с фитосанитарными правилами и логистическими трудностями.

В целом в 2022 году объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Россией подскочил на 72% - до 190,3 млрд долларов по сравнению с допандемическим уровнем в 110,9 млрд долларов в 2019 году. Кроме того, китайский экспорт в Россию достиг рекорда в апреле 2023 года, увеличившись на 153% по сравнению с годом ранее.