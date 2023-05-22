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Агро
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Китай практично не імпортує російську пшеницю — Bloomberg

китай, росія, експорт пшениці, зв'язки китаю з росією
Фото: Ispionline

Частка російської пшениці практично відсутня в структурі китайського імпорту. Водночас Китай активно закуповує іншу сільськогосподарську продукцію Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

59,7% усієї імпортований пшениці Китай закуповує у Австралії, 18,3% — у Канади, 7,9% — у США, 0,5% — у Росії, 13,7% — у інших країн.

Китай збільшив імпорт пшениці на 60% порівняно з роком раніше — до приблизно 6 мільйонів тонн за перші чотири місяці року. З них Росія постачала 30 тис тонн.

Зазначається, що відмова Китаю від російської зернової може бути пов'язана з фітосанітарними правилами та логістичними труднощами.

Пшениця — це радше виняток у структурі імпорту Китаю. Закупівлі російських енергоресурсів і алюмінію, навпаки, різко зросли.

"Азіатська країна на шляху до того, щоб стати найбільшим покупцем основних продуктів харчування цього сезону, а Росія — найбільшим експортером", — впевнені аналітики Bloomberg.

Загалом у 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Китаєм і Росією підскочив на 72%  – до 190,3 млрд доларів порівняно з допандемічним рівнем у 110,9 млрд доларів у 2019 році. Крім того, китайський експорт до Росії досяг рекорду в квітні 2023 року, збільшившись на 153% порівняно з роком раніше. 

Автор:
Віта Молодан