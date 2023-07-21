Россия разрабатывает план поставок зерна в Африку, чтобы вытеснить с рынка Украину

После выхода России из "зернового соглашения", она попытается создать альтернативный план поставок собственного зерна в страны Африки и таким образом уменьшить важность украинского зерна и вывести Украину из мировых рынков.

Об этом сообщает West Оbserver.

Согласно сообщению, президент Владимир Путин предложил Катару заплатить Москве за доставку своего зерна в Турцию, которая распределит урожай "нужным странам".

Согласно этому предложению, Россия должна была отправить в Турцию до 1 миллиона тонн зерна на льготных условиях. Катар бы полностью оплатил счет, а зерно поставлялось бы в Турцию, чтобы потом отправлять его в Африку.

Однако ни Катар, ни Турция не согласились с этой идеей.

Издание пишет, что Россия впервые выдвинула идею поставлять свое зерно в Африку в прошлом году. После того, как на этой неделе Путин вышел из зернового соглашения, участвовавшие в переговорах политики заявили, что ожидают, что Россия выдвинет свое предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге на следующей неделе и во время его визита в Турцию в августе. Москва публично озвучила эту идею как предложение бесплатного зерна для самых бедных стран в преддверии саммита БРИКС.

Путин пожаловался, что западные страны блокируют попытки Москвы отправить бесплатные удобрения в Африку. По поводу зерна он сказал: "Наша страна способна заменить украинское зерно на коммерческой и безвозмездной основе, а продолжать зерновое соглашение в нынешнем виде потеряло всякий смысл".

"Это трюк... просто чтобы показать, что они могут", — сказал один из участников переговоров по зерну, поскольку Москва официально не обращалась к Дохе по этой инициативе.

При этом союзники Украины считают, что российское предложение фактически является способом дополнительного давления на Киев, экспортируя зерно из частей страны, которые сейчас оккупированы ее армией.

Согласно сообщению, у некоторых чиновников есть серьезные подозрения, что зерно, которое планирует продавать Россия, фактически будет зерном, украденным из Украины.

Выход из Черноморского соглашения разозлил некоторые правительства в Африке, особенно те, которые сталкиваются с внутренним давлением из-за роста цен на продовольствие после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

Кения, являющаяся потребителем российского зерна и удобрений, на этой неделе заявила, что шаг России был "ударом в спину".

Путин сказал, что Россия вышла из зернового соглашения из-за нежелания ЕС отменить санкции. В российском МИДе заявляют, что через год итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят нелестно. Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставка запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными, а значит, ООН не выполнила ни одного из пяти условий России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявил, что Россия все еще "за" черноморское соглашение и призвал Запад пойти на уступки Путину в этом вопросе.

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