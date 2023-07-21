Росія розробляє план постачання зерна в Африку, щоб витіснити з ринку Україну

Після виходу Росії із "зернової угоди" вона спробує створити альтернативний план поставок власного зерна до країн Африки і таким чином зменшити важливість українського зерна та вивести Україну зі світових ринків.

Про це повідомляє West Оbserver.

Згідно з повідомленням, президент Володимир Путін запропонував Катару заплатити Москві за доставку свого зерна до Туреччини, яка розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Згідно з цією пропозицією, Росія повинна була відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна на пільгових умовах.Катар повністю сплатив би рахунок, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Проте ні Катар, ні Туреччина не погодилися з цією ідеєю.

Видання пише, що Росія вперше висунула ідею постачати своє зерно до Африки минулого року. Після того, як цього тижня Путін вийшов із зернової угоди, політики, які брали участь у переговорах, заявили, що очікують, що Росія висуне свою пропозицію на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі наступного тижня та під час його візиту до Туреччини в серпні. Москва публічно озвучила цю ідею як пропозицію безкоштовного зерна для найбідніших країн напередодні саміту БРІКС.

Путін поскаржився, що західні країни блокують спроби Москви відправити безкоштовні добрива в Африку.Щодо зерна він сказав: "Наша країна здатна замінити українське зерно на комерційній і безоплатній основі, а продовжувати зернову угоду в нинішньому вигляді втратило всякий сенс".

"Це трюк... просто щоб показати, що вони можуть", — сказав один із учасників переговорів щодо зерна, оскільки Москва офіційно не зверталася до Дохи щодо цієї ініціативи.

При цьому, союзники України вважають, що російська пропозиція фактично є способом додаткового тиску на Київ, експортуючи зерно з частин країни, які зараз окуповані її армією.

Згідно з повідомленням, у деяких чиновників є серйозні підозри, що зерно, яке планує продавати Росія фактично буде зерном, вкраденим з України.

Вихід із Чорноморської угоди розлютив деякі уряди в Африці, особливо ті, які стикаються з внутрішнім тиском через зростання цін на продовольство після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

Кенія, яка є споживачем російського зерна та добрив, цього тижня заявила, що крок Росії був "ударом у спину".

Путін сказав, що Росія вийшла з зернової угоди через небажання ЄС скасувати санкції. У російському МЗС заявляють, що через рік підсумки роботи з реалізації зазначених домовленостей виглядають невтішно. Російські банківські платежі, страхування та транспортна логістика, постачання запчастин та закордонні активи виявилися повністю заблокованими, а отже ООН не виконала жодну з п’яти умов Росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня заявив, що Росія все ще "за" чорноморську угоду, і закликав Захід піти на поступки Путіну в цьому питанні.

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