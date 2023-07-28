Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна через Дунай

Румыния планирует расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, поскольку усиление атак России в Черном море усугубляет риски для мировой торговли продуктами питания.

Об этом пишет Bloomberg.

Румыния уже способствовала транзиту более 20 миллионов тонн зерна из Украины. Это почти половина всего зерна, которое было отгружено так называемыми полосами солидарности с начала российского вторжения.

Министр иностранных дел Луминита Одобеску заявила, что Румыния может открыть новые пункты пропуска со своим соседом, увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь пенсионеров и военных пилотов, чтобы ускорить транзит судов через каналы Дуная.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить лучшие варианты увеличения и ускорения этого транзита. Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы очень привержены продолжению помощи Украине", — сказала Одобеску.

Однако, поскольку сама Румыния является крупным экспортером зерна, риск перегрузки растет как в портах, так и на сухопутных маршрутах. На существующих пунктах пропуска из Украины уже стоят километровые очереди грузовиков, а на Дунае – десятки судов.

Румыния увеличила пропускную способность порта Констанца, модернизировала и снова открыла закрытое железнодорожное сообщение с Украиной, а также работает над привлечением крайне необходимых лоцманов для управления судами через Сулинский канал, чтобы добраться до украинских портов на реке. По данным Министерства транспорта, в мае Сулинский порт даже зафиксировал рекордный трафик – более 470 судов.

При этом порт Констанца, который является главным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна после выхода России из "зернового соглашения", может обрабатывать дополнительные грузы только до середины августа.

Болгария также готова существенно увеличить транзит украинского зерна через свою железнодорожную сеть, если греческие порты будут иметь мощность для обработки зерна, заявил премьер-министр Николай Денков ранее этой недели после возвращения с визита в Афины и переговоров с греческим коллегой Кириакосом Мицота.

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