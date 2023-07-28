Румунія планує збільшити транзит українського зерна через канали Дунаю

Румунія планує розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна із України, оскільки посилення атак Росії в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.

Про це пише Bloomberg.

Румінія вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України. Це майже половина з усього зерна, яке було відвантажене так званими смугами солідарності з початку російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Лумініта Одобеску заявила, що тепер Румунія може відкрити нові пункти пропуску зі своїм сусідом, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити пенсіонерів і військових пілотів, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні", — сказала Одобеску.

Проте, оскільки сама Румунія є великим експортером зерна, ризик перевантаження зростає як у портах, так і на сухопутних маршрутах. На існуючих пунктах пропуску з Україною вже стоять кілометрові черги вантажівок, а на Дунаї – десятки суден.

Румунія збільшила пропускну спроможність порту Констанца, модернізувала та знову відкрила закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для керування судами через Сулінський канал, щоб дістатися до українських портів на річці. За даними Міністерства транспорту, у травні Сулінський порт навіть зафіксував рекордний трафік – понад 470 суден.

При цьому, порт Констанца, який є головним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна після вихіоду Росії із "зернової угоди", може обробляти додаткові вантажі лише до середини серпня.

Видання пише, що Болгарія також готова суттєво збільшити транзит українського зерна через свою залізничну мережу, якщо грецькі порти матимуть потужність для обробки зерна, заявив прем’єр-міністр Ніколай Денков раніше цьоготижня після повернення з візиту до Афін і переговорів з грецьким колегоюКіріакосом Міцотакісом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com