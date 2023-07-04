Рынок земли работает уже два года: сколько гектаров продали и подарили за это время

С 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года украинцы продали и подарили 275 157 га сельскохозяйственной земли, что составляет 1% от всех с/х земель.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Это развеивает миф, что все сразу продадут. Количество земли сельскохозяйственного назначения - 27, 5 млн га. То есть в среднем в год продается 0,5% земли", - прокомментировал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык.

За два года было заключено 85247 сделок купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения. Именно в первый год старта реформы было заключено 27 696 соглашений, на следующий – 23 тысяч. В то же время следует учесть, что в 2022 году почти четыре месяца рынок не работал. За первое полугодие 2023 года уже заключено 18 тысяч сделок.

Если сравнивать гектарами, то в 2021 году было продано сто тысяч га, в 2022 — 69 тыс га, с начала 2023 продано уже более 50 тысяч га.

СЕО Прозоро.Продажи Сергей Бут уточнил, что по итогам двух лет по внедрению реформы более 16 тысяч онлайн-аукционов по реализации земель в бюджеты разных уровней поступило более 1,3 млрд гривен.

Сколько стоит гектар сельскохозяйственной земли

Средняя стоимость за гектар составляет 39 тыс грн, но цены очень динамичны. К примеру, в 2022 году в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара составляла почти 100 тыс грн. В Минагрополитики ожидают, что в 2024 году, когда начнется второй этап реформы и к рынку будут допущены юридические лица, цена на землю вырастет.

Напомним, что недавно Минагрополитики анонсировало открытие доступа к результатам публичного мониторинга земельных отношений и рынка земель для неограниченного количества пользователей.

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