Ринок землі працює вже два роки: скільки гектарів продали та подарували за цей час

З 1 липня 2021 по 1 липня 2023 року українці продали і подарували 275 157 га сільськогосподарської землі, що складає 1% від усіх с/г земель.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Це розвіює міф, що все одразу продадуть. Кількість землі сільськогосподарського призначення – 27, 5 млн га. Тобто в середньому в рік продається 0,5% землі", — прокоментував заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик.

За два роки було укладено 85 247 угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. Саме в перший рік старту реформи було укладено 27 696 угод, на наступний – 23 тисячі. Водночас потрібно врахувати, що у 2022 році майже чотири місяці ринок не працював. За перше півріччя 2023 року уже укладено 18 тисяч угод.

Якщо порівнювати гектарами, то у 2021 році було продано сто тисяч га, у 2022-му — 69 тис га, з початку 2023 року продано вже понад 50 тисяч га.

СЕО Прозоро.Продажі Сергій Бут уточнив, що за підсумками двох років з впровадження реформи понад 16 тисяч онлайн-аукціонів з реалізації земель до бюджетів різних рівнів надійшло понад 1,3 млрд гривень.

Скільки коштує гектар сільськогосподарської землі

Середня вартість за гектар складає 39 тис грн, але ціни дуже динамічні. Наприклад, у 2022 році в Івано-Франківській області вартість одного гектара складала майже 100 тис грн. В мінагрополітики очікують, що у 2024 році, коли почнеться другий етап реформи і до ринку будуть допущені юридичні особи, ціна на землю зросте.

Нагадаємо, що нещодавно Мінагрополітики анонсувало відкриття доступу до результатів публічного моніторингу земельних відносин та ринку земель для необмеженої кількості користувачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com