Скандал с сальмонеллой в киевском кафе: в "Ясенсвите" отреагировали на отравление яйцами бизнесмена Ставницера

Производитель яиц и яичных продуктов "Ясенсвит" не подтверждает подозрения в ее адрес в некачественной продукции, из-за которой отравился в киевском кафе, в частности, совладелец и директор порта ТИС (Одесская область) Андрей Ставницер. Об этом говорится в сообщении компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В сложившейся ситуации наша компания ООО "Ясенсвит" не может стоять в стороне. Мы понимаем ситуацию и сочувствуем тем, кто пострадал от отравления. Но со своей стороны хотели бы предоставить свои комментарии", - отмечается в нем.

Компания подчеркивает, что придерживается высокого качества и безопасности своих продуктов, для чего в ней внедрены международные стандарты контроля качества ISO 9001:2015 и FSSC 22000 v.5.1. Последний подразумевает интеграцию всех систем контроля качества, непрерывный мониторинг и контроль всех биологических, химических и физических рисков при производстве пищевой продукции.

"Безопасность яйца обеспечивается на протяжении всего цикла его сноса и дополнительно проверяется в контролирующих лабораториях при производстве. Дополнительно для контроля качества отгружаемой продукции на птицефабриках "Ясенсвит" обеспечено постоянное присутствие государственного ветеринарного врача", - говорит производитель.

Также указано, что помимо обязательных ежемесячных и ежеквартальных независимых лабораторных исследований состояния животных и качества производимой продукции, врачи Госветфитослужбы, работающие на птицефабриках, принимают участие в ежедневном мониторинге ключевых показателей здоровья птицы и качества готовой продукции.

В компании объясняют, что первой задачей врачей, когда обращается человек с признаками отравления, является взятие анализов и проведение исследований на возбудителя заболевания. Если подтверждается сальмонеллез, то в Госпродпотребслужбу поступает информация о случае заболевания. Контролирующие органы, в свою очередь, должны узнать, в каком заведении человек употреблял пищу.

В дальнейшем заведение сообщает о поставщиках, с которыми сотрудничает. После установления этих фактов контролирующие службы должны выехать для проведения расследования и в само заведение, и на предприятия, поставляющие продукты в это заведение.

"В ситуации, описанной в посте украинского бизнесмена, мы видим предположение, но ни одного доказательства и установленного факта, которые бы указывали на причастность нашей продукции к отравлениям. Мы заинтересованы в установлении истины, поэтому мы обратились к автору поста с просьбой помочь нам разобраться в ситуации, которая произошла", - говорится в сообщении.

В то же время, Ставницер, как указали в "Ясенсвите", никакой уточняющей информации относительно названия заведения, где он употреблял яйца, и даты визита ни лично, ни у себя в комментариях так и не предоставил. В компании "очень удивлены" этим, поскольку в СМИ название кафе сообщалось (говорилось о заведении под названием Honey).

При этом производитель подчеркивает, что с момента поставки яиц в заведения питания до момента их употребления проходит определенное время и происходит определенная логистическая цепочка. В этом вопросе очень важны такие факторы как соблюдение условий хранения яиц самим заведением питания, срока хранения им яиц и условий приготовления блюд сотрудниками.

"В этой цепочке задействованы сотрудники заведений питания, и мы как поставщик не можем контролировать выполнение заведениями питания этих норм", - констатировали в компании.

В свою очередь, как сообщает ТСН, в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве подтверждают вспышку, связанную с сальмонеллезом в кафе Honey (в Киеве есть два таких заведения - на улицах Нижний Вал и Ярославов Вал).

"В результате заболели пять человек. Но как эпидемиолог, могу утверждать, что кроме пяти официально зарегистрированных лиц, еще заболели как минимум 50 человек. Они, скорее всего, лечатся дома. Поэтому я советую всем гражданам, которые пострадали от этого кафе, обращаться в соответствующие территориальные органы за помощью и не заниматься самолечением", - цитирует СМИ начальника управления Олега Рубана.

По его словам, сальмонеллез является очень опасной болезнью, и если несвоевременно провести лечение и профилактические мероприятия, это чревато тем, что пострадавший может стать инвалидом.

Относительно сообщения бизнесмена в Госпродпотребслужбе отмечают, что официальных жалоб от него не поступало, поэтому пока неясно, в каком именно заведении из двух он съел опасный завтрак. Более того, в ведомстве не подтверждают, что речь идет именно о продукции "Ясенсвита".

"Мы не можем утверждать, что это яйца производителя "Ясенсвит". Оказалось, что был другой поставщик яиц, который сейчас находится неизвестно где. Один из поставщиков указывал, что это продукция "Ясенсвит". Мы разобрались в этом подробно. Оказалось, что яйца - другого происхождения. Производителя мы сейчас ищем", – заявил Рубан.

Отметим, что накануне Ставницер рассказал на своей странице в Facebook, что недавно заболел сальмонеллезом после завтрака в кафе и пять дней пролежал в больнице, из которых два "не помнит вообще".

"Лихорадка, спазмы, обезвоживание. Минус 7 кг, которых лучше бы не было. Со мной были люди, которые тоже очень тяжело заболели, один из них - опытный врач - потерял сознание в ванной и проснулся в крови. Расшиб себе лицо, пришлось накладывать швы. Все мы пережили крайне неприятную госпитализацию и, мягко говоря, немного подумали о смерти", - заявил он.

По мнению руководителя грузового терминала, причиной вспышки стали перебои с электроснабжением и нарушение логистики в результате войны, но разбираться с этим и отвечать за последствия все равно приходится поставщикам продукции и потребителям.

"Как принято говорить, из неофициальных источников я знаю еще о двух очагах в нескольких заведениях Украины. Больше 40 человек, и это только те, о которых я знаю. Похоже, что все заведения получали яйца от одного поставщика – компании "Ясенсвит". Я не могу утверждать этого наверняка, но слышал именно такое", - написал Ставницер.

Он добавил, что учитывая эту ситуацию, сейчас лучше вообще не есть блюд из яиц и "больше внимания обращать" на поставщиков, сроки и способ хранения продуктов, посоветовав рестораторам "глубже вникнуть" в то, как работают их поставщики, а поставщикам - "пожалеть людей, потому что укладывать пачками в реанимации тех, кто ест яйца на завтрак, сейчас точно не время".