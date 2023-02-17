Скандал з сальмонелою в київському кафе: в "Ясенсвіті" відреагували на отруєння яйцями бізнесмена Ставніцера

Виробник яєць та яєчних продуктів "Ясенсвіт" не підтверджує підозри на її адресу в неякісній продукції, через яку отруївся в київському кафе, зокрема, співвласник і директор порту ТІС (Одеська область) Андрій Ставніцер. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"В ситуації, що склалась, наша компанія ТОВ "Ясенсвіт" не може стояти осторонь. Ми розуміємо ситуацію та співчуваємо тим, хто постраждав від отруєння. Але зі свого боку, хотіли б надати свої коментарі", - зазначається в ньому.

Компанія підкреслює, що пильнує за високою якістю та безпекою своїх продуктів, для чого у ній впроваджено міжнародні стандарти контролю якості ISO 9001:2015 та FSSC 22000 v.5.1. Останній передбачає інтеграцію всіх систем контролю якості, безперервний моніторинг та контроль усіх біологічних, хімічних та фізичних ризиків при виробництві харчової продукції.

"Безпека яйця забезпечується протягом усього циклу його знесення і додатково перевіряється в контролюючих лабораторіях при виробництві. Додатково для контролю якості продукції, що відвантажується на птахофабриках "Ясенсвіт", забезпечено постійну присутність державного ветеринарного лікаря", - каже виробник.

Також вказано, що окрім обов'язкових щомісячних і щоквартальних незалежних лабораторних досліджень стану тварин та якості виробленої продукції, лікарі Держветфітослужби, що працюють на птахофабриках, беруть участь в щоденному моніторингу ключових показників здоров'я птиці та якості готової продукції.

В компанії пояснюють, що першим завданям лікарів, коли звертається людина з ознаками отруєння, є взяття аналізів і проведення досліджень на збудник захворювання. Якщо підтверджується сальмонельоз, то до Держпродспоживслужби надходить інформація про випадок захворювання. Контролюючі органи, в свою чергу, мають дізнатися, в якому закладі людина вживала їжу.

Надалі заклад повідомляє про постачальників, з якими співпрацює. Після встановлення цих фактів контролюючі служби мають виїхати для проведення розслідування і до самого закладу, і на підприємства, які постачають продукти в цей заклад.

"В ситуації, яку описано в пості українського бізнесмена, ми бачимо припущення, але жодного доказу і встановленого факту, які б вказували на причетність нашої продукції до отруєнь. Ми зацікавлені у встановленні істини, тож ми звернулись до автору поста з проханням допомогти нам розібратись у ситуації, що сталась", - йдеться у повідомленні.

Водночас Ставніцер, як вказали в "Ясенсвіті", ніякої уточнюючої інформації щодо назви закладу, де він вживав яйця, та дати візиту ані особисто, ані у себе в коментарях так і не надав. В компанії "дуже здивовані" цим, адже у ЗМІ назва кафе оприлюднювалася (йшлося про заклад під назвою Honey).

При цьому виробник підкреслює, що з моменту постачання яєць до закладів харчування до моменту їх вживання проходить певний час і відбувається певний логістичний ланцюжок. В цьому питанні дуже важливими є такі фактори як дотримання умов зберігання яєць самим закладом харчування, строку зберігання ним яєць та умов приготовання страв співробітниками.

"В цьому ланцюжку залучені співробітники закладів харчування, і ми як постачальник не можемо контролювати виконання закладами харчування цих норм", - констатували в компанії.

В свою чергу, як повідомляє ТСН, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві підтверджують спалах, пов’язаний з сальмонельозом у кафе Honey (в Києві є два такі заклади - на вулицях Нижній Вал та Ярославів Вал).

"В результаті захворіло п'ять осіб. Але як епідеміолог, можу стверджувати, що окрім п'яти офіційно зареєстрованих осіб, ще захворіло як мінімум 50 людей. Вони, скоріш за все, лікуються вдома. Тому я раджу усім громадянам, які постраждали від цього кафе, звертатися до відповідних територіальних органів за допомогою і не займатись самолікуванням", - цитує ЗМІ начальника управління Олега Рубана.

За його словами, сальмонельоз є дуже небезпечною хворобою, і якщо несвоєчасно провести лікування та профілактичні заходи, це загрожує тим, що постраждала особа може стати інвалідом.

Щодо допису бізнесмена, то в Держпродспоживслужбі зазначають, що офіційних скарг до служби від нього не надходило, тому поки незрозуміло, в якому саме закладі з двох він з’їв небезпечний сніданок. Більш того, у відомстві не підтверджують, що йдеться саме про продукцію "Ясенсвіт".

"Ми не можемо стверджувати, що це яйця виробника "Ясенсвіт". Виявилося, що був інший постачальник яєць, який зараз перебуває невідомо де. Один із постачальників вказував, що це продукція "Ясенсвіт". Ми розібралися в цьому детально. Виявилося, що яйця іншого походження, виробника ми зараз шукаємо", – заявив при цьому Рубан.

Зазначимо, що напередодні Ставніцер розповів на своїй сторінці у Facebook, що нещодавно захворів на сальмонельоз після сніданку в кафе та п'ять днів пролежав у лікарні, з яких два "не пам'ятає взагалі".

"Лихоманка, спазми, зневоднення. Мінус 7 кг, яких краще не було б. Зі мною були люди, які теж дуже важко захворіли, один з них - досвідчений лікар - знепритомнів у ванній і прокинувся в крові. Розбив собі обличчя, довелося накладати шви. Усі ми пережили вкрай неприємну госпіталізацію і, м'яко кажучи, трохи подумали про смерть", - заявив він.

На думку керівника вантажного терміналу, причиною спалаху стали перебої з електропостачанням та порушення логістики внаслідок війни, але розбиратися з цим та відповідати за наслідки все одно доводиться постачальникам продукції та споживачам.

"Як заведено говорити, з неофіційних джерел я знаю ще про два осередки в кількох закладах України. Понад 40 людей, і це лише ті, про які я знаю. Схоже, всі заклади отримували яйця від одного постачальника – компанії "Ясенсвіт". Я не можу стверджувати цього точно, але чув саме таке", - написав Ставніцер.

Він додав, що з огляду на цю ситуацію зараз краще взагалі не їсти страв з яєць і "більше уваги звертати" на постачальників, термін та спосіб зберігання продуктів, порадивши рестораторам "глибше вникнути" у те, як працюють їхні постачальники, а постачальникам - "пожаліти людей, бо вкладати пачками у реанімації тих, хто їсть яйця на сніданок, точно не на часі".