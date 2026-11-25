Создание государственного или государственно-частного флота для перевозки украинской агропродукции может потребовать $150-200 млн. При благоприятных условиях реализация такого проекта может занять несколько месяцев.

Об этом заявил Dilo министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, комментируя идею создания государственного флота для экспорта аграрной продукции.

Государственный флот для перевозки зерна: какие перспективы создания в Украине

Аграрный сектор Украины в значительной степени ориентирован на экспорт, а его возможности напрямую зависят от морской логистики. Поэтому создание, в том числе, государственного или государственно-частного оператора флота может быть одним из механизмов дифференциации рисков, отметил Высоцкий.

Он добавил, что сама идея поддерживается властью, поскольку частичное присутствие государства в стратегических отраслях может повысить их устойчивость в кризисный период.

"Поэтому это правильная идея с учетом реалий последних пяти лет и вызовов, которые мы имеем", - сказал министр.

Сколько будет стоить создание флота?

Реализация такой инициативы потребует времени. В то же время речь идет не обязательно о годах: при благоприятных обстоятельствах средний горизонт внедрения может составить несколько месяцев, отметил Высоцкий.

Для запуска проекта недостаточно только приобрести суда. Следует также сформировать команды, укомплектовать экипажи и наладить организационную работу.

Стоимость одного судна среднего водоизмещения может составлять $10-15 млн. Речь идет о подержанных судах, новые будут дороже, подчеркнул министр.

"Поэтому для создания флота, оказавшего ощутимое влияние на объемы перевозок аграрной продукции, может потребоваться ориентировочно $150-200 млн", - сказал Высоцкий.

Эта сумма значительна, однако речь не идет о миллиардных инвестициях. По словам министра, реализовать проект можно при условии привлечения необходимого финансирования и наличия организационной возможности.

Напомним, в ноябре этого года генеральный директор ТАС Агро Олег Заплетнюк заявил в интервью Mind, что Украине следует рассмотреть возможность создания собственного государственного флота, по меньшей мере, из 10 судов. По его мнению, они могли бы перевозить украинскую продукцию по Черному морю под сопровождением военных.

Перед этим в сентябре заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Андрей Кашуба сообщал, что порты Большой Одессы остаются единственным путем для вывоза большинства украинского агроэкспорта. Из-за регулярных российских обстрелов инфраструктуры государство ищет альтернативные маршруты и планирует создать условия для покупки судов частным бизнесом.

Проблемы с морской логистикой: сколько Украина может потерять на агроэкспорте

Проблемы с морской логистикой создают существенные риски для украинского аграрного экспорта. По оценкам Нацбанка, из-за отсутствия морской транспортировки агросектор может потерять $4,6 млрд экспортных поступлений в июле-декабре 2026 года. Еще почти $0,6 млрд Украина недополучит из-за сокращения экспорта железной руды.

В то же время из-за ограничения работы портов Большой Одессы Украина рискует не успеть экспортировать около 20 млн. тонн зерна. Альтернативные маршруты способны перевозить около 24–30 млн. тонн продукции в год, тогда как ожидаемый объем зернового экспорта значительно выше.