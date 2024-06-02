Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей

За первый квартал 2024 года экспорт замороженных овощей из Украины увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года и достиг 2,2 тыс. тонн, принеся более 2,7 млн. долларов экспортной выручки.

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Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что Украина в 2024 году продолжает очень активно наращивать экспорт овощей глубокой заморозки.

Основными экспортными товарами были замороженные цветная капуста, брокколи и сахарная кукуруза. Главными же покупателями замороженных овощей из Украины выступали Германия, Израиль, Бельгия, Италия, Польша, Франция и Румыния. При этом Израиль преимущественно импортировал из Украины сахарную кукурузу в замороженном виде.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, рост экспорта овощной заморозки, хотя это может показаться для многих странным, является прямым следствием бурного развития выращивания ягод в Украине.

Он пояснил, что после того, как в Украине резко возросло производство малины, инвесторы начали вкладывать средства в новые предприятия по замораживанию этой ягоды. Однако для более эффективного использования оборудования, мощностей по хранению замороженной продукции и маркетинга многие начали расширять ассортимент производимой продукции, постепенно включая в него другие ягоды, фрукты и даже овощи.

"Это позволяет уже несколько лет подряд повышать объемы экспорта замороженных овощей", – добавил Ярмак.

При этом, по его словам, Украина находится только в начале пути развития этой отрасли.

Также он отметил, что пока Украина все-таки больше импортирует, чем экспортирует замороженные овощи, поэтому актуальным становится вопрос как повышения качества продукции, так и дальнейшего расширения ассортимента.

Напомним, по итогам последних 12 месяцев Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обойдя всех неамериканских поставщиков, кроме Сербии.

Кроме того, в 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады . По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза, что позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды.

Несмотря на военную агрессию со стороны России, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. В прошлом году по итогам предыдущих пяти сезонов Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

Фото: ua.depositphotos.com