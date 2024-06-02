Україна вдвічі збільшила експорт заморожених овочів

За перший квартал 2024 року експорт заморожених овочів з України збільшився більш ніж удвічі порівняно з тим же періодом 2023 року і досяг 2,2 тис. тонн, принісши понад 2,7 млн доларів експортної виручки.

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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначають, що Україна у 2024 році продовжує дуже активно нарощувати експорт овочів глибокого заморожування.

Основними експортними товарами були заморожені цвітна капуста, броколі та цукрова кукурудза. А головними покупцями заморожених овочів з України виступали Німеччина, Ізраїль, Бельгія, Італія, Польща, Франція та Румунія. При цьому Ізраїль переважно імпортував з України цукрову кукурудзу в замороженому вигляді.

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, зростання експорту овочевого заморожування, хоча це може здатися для багатьох дивним, є прямим наслідком бурхливого розвитку вирощування ягід в Україні.

Він пояснив, що після того, як в Україні різко зросло виробництво малини, інвестори почали вкладати кошти в нові підприємства із заморожування цієї ягоди. Однак для більш ефективного використання обладнання, потужностей зі зберігання замороженої продукції та маркетингу, багато хто почав розширювати асортимент виробленої продукції, поступово включаючи до нього інші ягоди, фрукти та навіть овочі.

"Це дозволяє вже кілька років поспіль підвищувати обсяги експорту заморожених овочів", - додав Ярмак.

При цьому, за його словами, Україна перебуває лише на початку шляху розвитку цієї галузі.

Також він зауважив, що поки що Україна все-таки більше імпортує, ніж експортує заморожених овочів, тому актуальним стає питання як підвищення якості продукції, так і подальшого розширення асортименту.

Нагадаємо, за підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла до ТОП-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши усіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

Крім того, у 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази, що дало змогу Україні посісти шосте місце в рейтингу найбільших експортерів цієї ягоди.

Незважаючи на військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують нарощувати присутність на світовому ринку ягід. Торік, за підсумками попередніх п'яти сезонів Україна стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід серед усіх країн.

Фото: ua.depositphotos.com