Украинские аграрии завершили сев сахарной свеклы

В Украине сельхозпроизводители завершили сев сахарной свеклы на площади 213,1 тыс. га. Также в 14 областях полностью завершен сев яровых культур, в других продолжается.

Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Аграрии посеяли зерновые, зернобобовые и масличные культуры на площади зерновых, зернобобовых и масличных культур. Из них зерновых и зернобобовых – на 5 млн 619 тыс га.

В частности, аграрии засеяли яровой пшеницей 271,1 тыс. га, яровым ячменем 810,0 тыс. га, горохом 138,5 тыс. га, овсом 146,2 тыс. га, кукурузой 4,014 млн. га, гречкой 119,7 тыс. га, тыс га.

Завершили сев яровых культур в таких областях: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой.

По состоянию на 16 июня посев масличных культур, подсолнечника проведена на площади 5,283 млн га, сои – на 1,773 млн га.

Данные: Минагрополитики

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн, из которых — более 16,5 млн тонн пшеницы.

Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и Министерство сельского хозяйства США. Там прогнозируют, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, главным образом из-за войны войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается и падение экспорта из Украины.