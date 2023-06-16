Українські аграрії завершили сівбу цукрових буряків

В Україні сільгоспвиробники завершили сівбу цукрових буряків на площі 213,1 тис га. Також в 14 областях повністю завершено сівбу ярих культур, в інших ще триває.

Про це 16 червня повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Аграрії посіяли зернових, зернобобових та олійних культур на площі зернових, зернобобових та олійних культур. З них зернових та зернобобових — на 5 млн 619 тис га.

Зокрема, аграрії засіяли ярою пшеницею 271,1 тис га, ярим ячменем 810,0 тис га, горохом 138,5 тис га, вівсом 146,2 тис га, кукурудзою 4,014 млн га, гречкою 119,7 тис га, просом 49,2 тис га.

Завершили сівбу ярих культур в таких областях: Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій.

Станом на 16 червня сівба олійних культур, то соняшнику проведена на площі 5,283 млн га, сої – на 1,773 млн га.

Дані: Мінагрополітики

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США. Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.