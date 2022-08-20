Украинские порты приняли под загрузку агропродукцией семь судов

19 августа украинские морские порты приняли семь судов для загрузки агропродукции. Об этом на Facebook сообщает администрация морских портов.

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Согласно сообщению, 19 августа порт Черноморск пришвартовал балкеры ANDAN TORLAK, FILYOZ и MARANTA, порт Одесса начал загрузки GANOSAYA и KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y ожидает своей очереди, как и танкер FOYLE, стоящий на рейде порта Южный.

В общей сложности на суда будет загружено около 66,5 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые направится в порты Франции, Судана, Турции и Нидерландов.

Напомним, впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) 3 августа проверил его.

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.