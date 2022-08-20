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Украинские порты приняли под загрузку агропродукцией семь судов
19 августа украинские морские порты приняли семь судов для загрузки агропродукции. Об этом на Facebook сообщает администрация морских портов.
Согласно сообщению, 19 августа порт Черноморск пришвартовал балкеры ANDAN TORLAK, FILYOZ и MARANTA, порт Одесса начал загрузки GANOSAYA и KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y ожидает своей очереди, как и танкер FOYLE, стоящий на рейде порта Южный.
В общей сложности на суда будет загружено около 66,5 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые направится в порты Франции, Судана, Турции и Нидерландов.
Напомним, впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) 3 августа проверил его.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.