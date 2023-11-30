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В хозяйстве психоневрологического интерната в Одесской области нашли АЧС: всех свиней забили
В подсобном хозяйстве психоневрологического дома-интерната в селе Новосавицкое Великоплосковской общины Одесской области обнаружили африканскую чуму свиней. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что 28 ноября в хозяйстве погибли три свиньи. В целях выяснения эпизоотической ситуации специалисты Раздельнянской районной государственной больницы ветеринарной медицины выехали на место, отобрали патологический материал и направили для дальнейших лабораторных исследований на АЧС в испытательный центр Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.
Согласно отчету центра, из патологического материала, отобранного от трех трупов свиней, выделена ДНК вируса АЧС. Утром же 29 ноября были обнаружены еще две погибших свиньи.
В тот же день было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Раздельнянской райадминистрации, на котором утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания и определена трехкилометровая зона защиты и семикилометровая зона наблюдения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Все поголовье свиней (23 животных) в подсобном хозяйстве дома-интерната было подвергнуто умерщвлению бескровным способом. Трупы были уничтожены путем сожжения, а места содержания и сожжения животных подверглись дезинфекции.
Также сожжены инвентарь, деревянные щиты и перегородки. Установлен карантинный пост, обеспечено дежурство. Мероприятия по ликвидации заболевания продолжаются.
Африканская чума свиней является высококонтагиозной вирусной болезнью свиней, которая проявляется лихорадкой, синюшностью (цианозом) кожи и распространенными кровоизлияниями (геморрагиями) внутренних органов. Для человека же АЧС опасности не представляет.
В Украине случаи этой болезни фиксировались уже многократно. В частности, в июле 2020 года в Киевской области из-за ее вспышки на ферме пришлось убить около 3,8 тысячи животных. В апреле следующего года массовая гибель свиней из-за АЧС произошла на крупной ферме в Черновицкой области, а в августе случай болезни зафиксирован в Молочанске Запорожской области (ныне оккупированном).
Источник фото: ua.depositphotos.com