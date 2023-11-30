У господарстві психоневрологічного інтернату на Одещині знайшли АЧС: всіх свиней забили

У підсобному господарстві психоневрологічного будинку-інтернату в селі Новосавицьке Великоплосківської громади Одеської області виявили африканську чуму свиней. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зазначається, що 28 листопада у господарстві загинуло три свині. З метою з'ясування епізоотичної ситуації спеціалісти Роздільнянської районної державної лікарні ветеринарної медицини виїхали на місце, відібрали патологічний матеріал та направили для подальших лабораторних досліджень на АЧС до випробувального центру Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Відповідно до звіту центру, з патологічного матеріалу, відібраного від трьох трупів свиней, виділено ДНК вірусу АЧС. Вранці 29 листопада виявлено ще двоє свиней, що загинули.

Того ж дня було проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Роздільнянській райадміністрації, на якому затверджено план заходів з ліквідації захворювання та визначено трикілометрову зону захисту і семикілометрову зону спостереження.

Все поголів’я свиней (23 тварини) в підсобному господарстві будинку-інтернату було піддано умертвінню безкровним способом. Трупи було знищено шляхом спалення, а місце утримання та спалення тварин піддано дезінфекції.

Також спалені інвентар, дерев'яні щити та перегородки. Встановлено карантинний пост, забезпечено чергування. Заходи з ліквідації захворювання наразі тривають.

Африканська чума свиней є висококонтагіозною вірусною хворобою свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Для людини АЧС є безпечною.

В Україні випадки цієї хвороби фіксувалися багаторазово. Зокрема, в липні 2020 року в Київській області через її спалах на фермі довелося вбити майже 3,8 тисячі тварин. У квітні наступного року масова загибель свиней через АЧС сталася на великій фермі в Чернівецькій області, а в серпні випадок хвороби зафіксовано в Молочанську Запорізької області (нині окупованому).

Джерело фото: ua.depositphotos.com