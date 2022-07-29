Какие машины продавали в период действия нулевой растаможки и по какой цене

В регионах с наибольшим спросом на подержанные авто чаще других типов кузова выставляли на продажу седаны. По сравнению с довоенным временем, количество объявлений с таким типом кузова увеличилось на 81,5% в Ивано-Франковской и Львовской областях. Об этом свидетельствуют данные OLX Авто.

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До 24 февраля наиболее активно рынок подержанных автомобилей работал в 5-ти областях: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской. После полномасштабного вторжения пятое место среди регионов заняла Ивано-Франковская область .

За время нулевой растаможки покупкой собственного авто по всей Украине интересовались 2,3 млн раз. Что касается объявлений, то на Днепропетровщине активно предлагали Daewoo (2 575 объявлений), фаворитом продаж среди одесситов стала Toyota (1 887 объявлений), а вот Volkswagen был лидером по количеству предложений сразу в трех областях — Киевской (5 875 объявлений), Львовской (4 837 объявлений) и Ивано-Франковской (2 414 объявлений).

Отмечается, что стоимость авто могла различаться в зависимости от региона.

"Ту же модель Daewoo Lanos 2007 года, которую предлагают на рынке больше всего, можно было найти дешевле на Львовщине или Одесщине. Среди трех областей, где продавали много Volkswagen Passat 2012 года, в Ивано-Франковской области цена была доступнее. Toyota Camry 2008 года с пробегом тоже была дешевле на Западе Украины", – констатируют аналитики OLX Авто.

Больше объявлений по продаже авто на бензине было в Киевской области (25,8 тыс). Больше всего дизельных авто можно было найти во Львовской области (13 тыс объявлений).

"В этих же областях было достаточно электрокаров (1,5 тыс объявлений). А вот предложений о продаже гибридов по сравнению с другими регионами было много в Одесской области (620 объявлений). Интересно, что по сравнению с периодом до вторжения только в этих областях рынок пополнился электрокарами на 89% и гибридами на 62%", - добавляют аналитики.

За три месяца действия льготного растаможивания автомобилей в Украину завезли 236 792 авто. Из них самым дорогим стал Ferrari Roma в 2020 году за $221,4 тыс.

Напомним, Верховная Рада вернула пошлины и налогообложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменили льготу на ввоз авто.

Тем временем Кабинет министров просит граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей, из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России.