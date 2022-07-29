Які машини продавали протягом дії нульового розмитнення та за якою ціною

У регіонах із найбільшим попитом на вживані авто частіше за інші типи кузова виставляли на продаж седани. Порівняно із довоєнним часом кількість оголошень з таким типом кузова збільшилась на 81,5% у Івано-Франківській та Львівській областях. Про це свідчать дані OLX Авто.

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До 24 лютого найбільш активно ринок вживаних авто працював у 5-тьох областях: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Запорізькій. Після повномасштабного вторгнення п'яте місце серед регіонів зайняла Івано-Франківщина.

За час нульового розмитнення купівлею власного авто по всій Україні цікавилися 2,3 млн разів. Щодо оголошень, то на Дніпропетровщині активно пропонували Daewoo (2 575 оголошень), фаворитом продажу серед одеситів стала Toyota (1 887 оголошень), а от Volkswagen був лідером за кількістю пропозицій одразу в трьох областях — Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837 оголошень) та Івано-Франківській (2 414 оголошень).

Зазначається, що ціна авто могла різнитися в залежності від регіону.

"Ту ж саму модель Daewoo Lanos 2007 року, яку пропонують на ринку найбільше, можна було знайти дешевше на Львівщині чи Одещині. Серед трьох областей, де продавали багато Volkswagen Passat 2012 року, в Івано-Франківській області ціна була доступнішою. Toyota Camry 2008 року з пробігом теж була дешевшою на Заході України", – констатують аналітики OLX Авто.

Найбільше оголошень з продажу авто на бензині було у Київській області (25,8 тис). Найбільше дизельних авто можна було знайти на Львівщині (13 тис оголошень).

"У цих же областях було достатньо електрокарів (1,5 тис оголошень). А от пропозицій про продаж гібридів у порівнянні з іншими регіонами було багато на Одещині (620 оголошень). Цікаво, що у порівнянні з періодом до вторгнення лише в цих областях ринок поповнився електрокарами на 89% та гібридами на 62%", — додають аналітики.

За три місяці дії пільгового розмитнення автомобілів в Україну завезли 236 792 авто. З них найдорожчим стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасували пільгу на ввезення авто.

Тим часом Кабінет міністрів просить громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів, через паливну кризу, створену військовими діями з боку Росії.