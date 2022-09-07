"Онлайн"-спрос на электромобили среди украинцев вырос до рекордной отметки

В апреле-июне спрос на электромобили в украинском сегменте интернета вырос на 75,8% по сравнению с показателем января-марта 2022 года. Такой показатель темпа роста интереса к этой теме стал самым быстрым в истории поиска.

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Об этом говорится в исследовании цифрового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Во втором квартале года в Украине пользователи искали электромобили в сети рекордные 1,97 млн раз. С января по март 2022 года украинцы интересовались электромобилями 1,12 млн раз.

Чаще всего украинцы искали электрокары в интернете в мае, тогда показатель достиг 953 тыс поисковых запросов в месяц.

До полномасштабной войны лидером в регистрации запросов пользователей по покупке электрокаров была Tesla, второе место занимала марка BMW. При этом в июне 2022 года популярность лидера снизилась.

"В стабильном периоде однозначным лидером среди поисковых запросов была Tesla, а на втором месте традиционно был другой популярный бренд - BMW. Однако в июне 2022 года популярность лидера снизилась, а бренд BMW уступил пользу Nissan", - подчеркнули исследователи.

Ранее стало известно, что более 66% украинских водителей думают о том, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.

В то же время в Украине спрос на подержанные авто сократился втрое. По отношению к июлю текущего года пополнение автопарка Украины подержанным авто уменьшилось на 64%.

Источник фото: ua.depositphotos.com